Los representantes del movimiento vecinal recogen firmas en favor del soterramiento. J. M. D.

La Federación de Vecinos intensifica las protestas contra las pantallas acústicas del ferrocarril

El movimiento vecinal anima a los palentinos a sumarse a la manifestación del próximo jueves con la recogida de firmas en la Calle Mayor

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:10

La gran protesta se ha convocado para este próximo jueves, 6 de noviembre. Una gran concentración vecinal para mostrar a los responsables del Administrador de ... Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y del Ministerio de Transportes el rechazo de la ciudadanía de Palencia a la instalación de pantallas acústicas a lo largo del trazado de las vías del tren y la defensa a ultranza del proyecto del soterramiento, tal y como se recoge en el estudio informativo para la integración del ferrocarril aprobado en el año 2010 y ratificado posteriormente en 2018 en el estudio informativo del proyecto general del Ave a Cantabria.

