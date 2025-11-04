La Federación de Vecinos intensifica las protestas contra las pantallas acústicas del ferrocarril

La gran protesta se ha convocado para este próximo jueves, 6 de noviembre. Una gran concentración vecinal para mostrar a los responsables del Administrador de ... Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y del Ministerio de Transportes el rechazo de la ciudadanía de Palencia a la instalación de pantallas acústicas a lo largo del trazado de las vías del tren y la defensa a ultranza del proyecto del soterramiento, tal y como se recoge en el estudio informativo para la integración del ferrocarril aprobado en el año 2010 y ratificado posteriormente en 2018 en el estudio informativo del proyecto general del Ave a Cantabria.

La concentración arrancará a las 20:00 horas en el parque de los Jardinillos, precisamente ante el edificio de la estación de trenes, para desplazarse posteriormente a la sede de la Subdelegación del Gobierno, a unos pocos cientos de metros, en la avenida Casado del Alisal.

Es una iniciativa impulsada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que ha encontrado respaldo entre otras organizaciones que defienden el soterramiento del ferrocarril en Palencia, así como de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento. «Es una protesta organizada por nosotros, por los vecinos, no por ningún partido político, porque no queremos que esto se politice, ya que afecta a toda la ciudad, a todos los palentinos», explicaba este martes la presidenta de la Federación Provincial de Vecinos, Mayte Rodríguez, desde una mesa informativa colocada en la Calle Mayor.

«Vamos a estar también mañana miércoles, porque hay que informar a los ciudadanos y animarles a que se sumen a la protesta. Estamos recogiendo firmas contra las pantallas acústicas y en favor del soterramiento, para que se exprese toda Palencia», recalcaba la representante del movimiento vecinal.

Además, desde la Federación de Vecinos, conscientes de que las reivindicaciones no pueden parar después de la concentración prevista para el jueves, también se tiene previsto colocar mesas informativas para recoger firmas a lo largo de la próxima semana en la zona del paso subterráneo de los Jardinillos.