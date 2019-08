Expo Aire, más vivo que nunca a sus 35 años

«Nunca creí que fuésemos a llegar a los 35 años de Expo Aire», destacó ayer el Presidente del Grupo Muriel, Alberto Rodríguez, principal impulsor de la muestra que acompaña a los palentinos desde 1984 inaugurando edición tras edición las fiestas de San Antolín.

Un total de 54 artistas de diferentes disciplinas artísticas (30 pintores y 24 escultores), expondrán sus obras en el certamen instalado un año más en la Huerta Guadián. La muestra vuelve a atraer a pintores y escultores no solo de Palencia, sino de lugares como Guipúzcoa, Madrid, Cantabria o Navarra, entre otros muchos. «Los artistas han ido evolucionando en calidad desde los primeros años. Hoy muchos de ellos están en la primera fila de cada una de sus disciplinas. Este es el Expo Aire de más calidad de todos», indicó Rodríguez.

La muestra estará presente en el parque palentino hasta el próximo 2 de septiembre en horario de 18:30 a 21:00 horas. «En otras ediciones hemos visto que al público no le daba tiempo a ver la exposición en tres días, así que hemos aumentado las fechas», señaló Alberto Rodríguez.

La presentación del certamen volvió a contar con caras conocidas por los palentinos durante estos años como el genial pintor Fernando Escobar. «En el arte, ver es pensar», quiso dejar claro el artista, que recordó en el certamen el flechazo que sintió cuando decidió dedicarse a la pintura. «Sentí por primera vez como se me ponía la carne de gallina cuando vi un Arlequín de Picasso en Basilea (Suiza). Contemplé aquella magnífica obra durante toda la tarde. Hace 63 años de aquello y aún no me he olvidado», recordó emocionado Fernando Escobar.

Un Expo Aire especial donde la organización quiso premiar con un obsequio a las personas que han ayudado en la labor de la difusión y la expansión de la exposición como Ana Arranz, comisaria de la muestra, o el escultor Teo Calvo. «He tenido la sensación de que se me quiere más en Palencia que en el norte», afirmó el escultor.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, destacó que el acontecimiento cultural tiene un «profundo arraigo gracias al talento de los artistas que han formado parte del Grupo Muriel y de los que por supuesto actualmente continúan representando a esta asociación cultural», concluyó.

Alberto Rodríguez, señaló que posiblemente este sería el último año que estuviese al frente de la exposición, haciendo una mención especial a Ursicino Martínez 'Ursi', en su discurso y obsequiando con varios regalos a Carlos Fernández Carriedo, Alfonso Polanco y Ángeles Armisén por su implicación durante los últimos años con una muestra que ya se ha asentado en la programación festiva palentina.