Exonerada de una deuda de 219.359 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia ha dictado un auto en el que exonera a una mujer palentina ... de una deuda de 219.359 euros derivada del impago de créditos hipotecarios por la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal en España que permite a particulares y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas insostenibles, como préstamos y tarjetas de crédito, para empezar de nuevo. En su resolución, contra la que no cabe recurso, la jueza acuerda la conclusión del concurso declarado el 28 de mayo de 2025 por insuficiencia de masa activa de la deudora, representada por el letrado palentino Jorge Melero Villamuza.

«Estamos ante un deudor persona natural que no consta que haya sido condenado a penas privativas de libertad por los delitos transcritos. No consta que se le haya sancionado por resolución administrativa firme, se le haya declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero declrado culpable. No parece que se hayan incumplido deberes de colaboración y de información ni haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento. Y, finalmente, no consta que se haya visto inmerso en exoneración previa», recoge el auto de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia.

La Ley de Segunda Oportunidad no es un mecanismo para evitar pagar las deudas de un particular o autónomo, su único objetivo es propiciar una reestructuración del pago de las mismas y llegar a un reequlibrio entre acreedores y deudores. En última instancia, se puede llegar a producir la exoneración de la deuda si es verificable que la persona es incapaz de saldarla sin poner en peligro su patrimonio presente y futuro.​