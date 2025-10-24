El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Palencia

Exonerada de una deuda de 219.359 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Instrucción número 1 acuerda la conclusión del concurso declarado por insuficiencia de masa activa de la mujer palentina, con impagos de créditos hipotecarios

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:56

Comenta

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia ha dictado un auto en el que exonera a una mujer palentina ... de una deuda de 219.359 euros derivada del impago de créditos hipotecarios por la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal en España que permite a particulares y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas insostenibles, como préstamos y tarjetas de crédito, para empezar de nuevo. En su resolución, contra la que no cabe recurso, la jueza acuerda la conclusión del concurso declarado el 28 de mayo de 2025 por insuficiencia de masa activa de la deudora, representada por el letrado palentino Jorge Melero Villamuza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  6. 6

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  7. 7

    La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés
  8. 8

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol
  9. 9 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Exonerada de una deuda de 219.359 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

Exonerada de una deuda de 219.359 euros por la Ley de Segunda Oportunidad