El Estado indemnizará al excomisario Julián Cuadrado por su cese en 2015 Julián Cuadrado, durante una intervención en la fiesta del patrón de la Policía Nacional. / A. Quintero El Juzgado Central de lo Contencioso estima su recurso contra la resolución de Interior que desestimaba su solicitud de daños y perjuicios RICARDO SÁNCHEZ RICO Miércoles, 9 octubre 2019, 07:44

El Juzgado Central Contencioso-Administrativo Número 6 ha estimado el recurso interpuesto por el excomisario jefe de la Policía Julián Cuadrado contra la resolución del Ministerio del Interior que desestimaba su solicitud de reconocimiento de responsabilidad patrimonial e indemnización de daños y perjuicios sufridos tras su cese en 2015 (anulado por sentencia del TSJCyL) y anula la actuación administrativa por ser disconforme a derecho, reconociendo el derecho de Julián Cuadrado a ser indemnizado por el Estado. Contra esta sentencia del Juzgado Central Contencioso-Administrativo Número 6 no puede interponerse recurso alguno, declarándose firme.

El fallo del Juzgado Central Contencioso-Administrativo Número 6 considera que el cese de Julián Cuadrado como comisario jefe «fue un acto no solo carente de motivación, sino totalmente arbitrario, que por su notoriedad y trascendencia mediática a la sociedad conllevó en el demandante, tras una trayectoria policial sin tacha y merecedora de varias condecoraciones». «Unos daños morales en el ámbito personal, profesional y familiar que no tiene el deber jurídico de soportar, los cuales guardan relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público», añade la sentencia del Juzgado Central Contencioso-Administrativo Número 6.

En el fallo también se hace notar que las razones que se contienen en la propuesta de resolución del cese «se asientan en la construcción de un relato de hechos falsos, con la finalidad de cesar al recurrente en el puesto de trabajo, los cuales no han sido acreditados». «La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL del 20 de enero de 2017 fue notificada a las partes el 6 de febrero de 2017 y contra ella cabía interponer recurso de casación, de manera que, no habiéndose interpuesto dicho recurso, fue declarada firme por decreto de 29 de marzo de 2017, notificado el 3 de abril de 2017, fecha a partir de la cual habría de iniciarse el cómputo del plazo prescriptorio, por lo que cuando se presenta la reclamación el 8 de febrero de 2018 se hizo temporáneamente, al no haber transcurrido el plazo del año legalmente establecido en la forma en que ha de computarse», señala el fallo.

A cuatro meses de jubilarse

A Julián Cuadrado le fue comunicada en junio de 2015 la propuesta de cese inmediato cursada por el entonces jefe superior de Policía en Castilla y León, Javier Peña Echeverría, y que fue firmada por el entonces director general de la Policía, el palentino Ignacio Cosidó. El cese de Julián Cuadrado, que llevaba 47 años en el Cuerpo Nacional de Policía y a quien le restaban apenas cuatro meses para jubilarse, puso fin a su cargo como comisario jefe de Palencia, cargo del que tomó posesión el 17 de mayo de 2007.

Interior debe exigir a Cosidó la responsabilidad La Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Sección 2.ª (Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas), establece en el artículo 36 la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Conforme a ese artículo, en el caso del excomisario jefe Julián Cuadrado, el Ministerio del Interior, que ha sido condenado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 6 a indemnizarle por su cese, debe «exigir de oficio en vía administrativa la responsabilidad» del autor del acto, es decir, quien era entonces el director general de la Policía, el palentino Ignacio Cosidó, que fue quien firmó la propuesta cursada por el entonces jefe superior de Policía en Castilla y León, Javier Peña Echeverría que fue comisario jefe en Palencia.

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL del 20 de enero de 2017 anuló el cese del cargo de Julián Cuadrado. La sentencia señalaba que los motivos en los que la Dirección General de la Policía argumentó la medida «no han sido debidamente justificados», es decir, que no exponía argumentos que explicaran la «pérdida de confianza» en la que se sustentó el cese de Julián Cuadrado. «Nos encontramos ante un acto que carece de motivación y, por lo tanto, la indefensión que se ha causado al autor está fuera de toda duda, ya que se desconocen las razones por las que ha sido cesado», agregaba el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL.