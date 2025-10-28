El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empieza la prórroga en Las Salinas
Nueva cafetería de la estación de tren de Palencia, inaugurada este martes. Adolfo Fernández

La estación de tren de Palencia ya tiene nueva cafetería

Adif adjudica a la firma especializada Airfoods el alquiler del espacio, de 173 metros cuadrados y ubicado junto al edificio principal

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 20:20

Comenta

La estación de trenes de Palencia vuelve a tener cafetería. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha inaugurado este martes el nuevo establecimiento de restauración, ubicado junto al edificio principal de la terminal. Bajo bajo la marca 'Máscosas', ocupa un espacio de 173 metros cuadrados.

De esta forma, se incorpora un nuevo servicio a una estación que acoge circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, además de servicios de proximidad, y por la que pasan cerca de un millón de pasajeros anuales.

Esta apertura de Palencia se suma a la reciente inauguración de una cafetería similar en la estación Burgos-Rosa de Manzano el pasado mes de septiembre, y a las puestas en marcha este año en las estaciones extremeñas de Cáceres, Mérida y Plasencia.

Adif adjudicó, mediante concurso público, el alquiler del espacio a Airfoods, una firma especializada en el sector que, una vez finalizados los trabajos de adaptación y remodelación, lo abre al servicio de viajeros y ciudadanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La estación de tren de Palencia ya tiene nueva cafetería

La estación de tren de Palencia ya tiene nueva cafetería