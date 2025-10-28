La estación de tren de Palencia ya tiene nueva cafetería Adif adjudica a la firma especializada Airfoods el alquiler del espacio, de 173 metros cuadrados y ubicado junto al edificio principal

La estación de trenes de Palencia vuelve a tener cafetería. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha inaugurado este martes el nuevo establecimiento de restauración, ubicado junto al edificio principal de la terminal. Bajo bajo la marca 'Máscosas', ocupa un espacio de 173 metros cuadrados.

De esta forma, se incorpora un nuevo servicio a una estación que acoge circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, además de servicios de proximidad, y por la que pasan cerca de un millón de pasajeros anuales.

Esta apertura de Palencia se suma a la reciente inauguración de una cafetería similar en la estación Burgos-Rosa de Manzano el pasado mes de septiembre, y a las puestas en marcha este año en las estaciones extremeñas de Cáceres, Mérida y Plasencia.

Adif adjudicó, mediante concurso público, el alquiler del espacio a Airfoods, una firma especializada en el sector que, una vez finalizados los trabajos de adaptación y remodelación, lo abre al servicio de viajeros y ciudadanos.

