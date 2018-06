«España seguirá siendo idiota hasta que el maltrato deje de dar votos» El vocalista de Def Con Dos, César Strawbwerry, en su polémico concierto en Valladolid de 2016. / Ricardo Otazo César Strawberry actúa este sábado en Venta de Baños con Def Con Dos y antes de subirse al escenario habla en esta entrevista de la Ley Mordaza y de mucho más MARCO ALONSO Palencia Viernes, 29 junio 2018, 17:31

El Venta de Baños Rock atraerá, desde las 19:30 horas del sábado 30 de junio, a grupos como Kaos Urbano, Kaotiko o Def Con Dos en un festival en el que «la libertad de expresión será la abanderada y la Ley Mordaza, el enemigo a batir». El cantante de Def Con Dos, César Strawberry, habla antes de subirse al escenario en esta entrevista de su condena a un año de prisión por seis tuits e insta a Pedro Sánchez a «demostrar que está por acabar con las leyes arbitrarias».

–El Venta de Baños Rock será gratuito. ¿Tras la denuncia que pusieron a Evaristo Páramos en Jerez, no temen que el concierto les salga más caro a ustedes que al público?

–Se ha perdido el norte. El sistema represivo, a través de la Ley Mordaza, ha dado alas a la Policía para hacer cosas que antes estaban reservadas a los jueces. Como todo el mundo sabe, llegar a ser juez requiere una preparación muy intensa y dilatada en el tiempo, y otorgarle a un policía poderes casi judiciales genera este tipo de cuestiones pero, con todo el respeto para los agentes, ellos no estudian tanto como los jueces. Por eso ha habido una interpretación subjetiva y se ha puesto una multa a Evaristo que no va a llegar a ningún lado, que no tiene un recorrido jurídico posible.

«La mayoría de las multas que se están poniendo con la Ley Mordaza son ilegales y cuando llegan a manos de un juez se desestiman» césar strawberry

–Las cosas se están poniendo tan feas que ya hay punkis diciendo que con Franco vivíamos mejor...

–Las cosas se están poniendo tan feas porque vivimos tiempos muy confusos. Estamos empantanados aún en una crisis económica terrible que nos ha dejado a todos noqueados y a muchos en la calle. Además, hay una crisis institucional que tiene su reflejo en la aparición de pensamientos extremistas que surgen en tiempos como estos. Esta tendencia a la confrontación es fruto de esta crisis económica y de valores que está sufriendo una sociedad desgastada por la estafa de la corrupción, pero la sociedad española es suficientemente madura como para superar esto.

-¿Han pensado, para evitarse problemas, sacar de su repertorio temas como Doctor Tricornio o El Cazador de Elefantes, que critican a los cuerpos de seguridad del Estado y a la monarquía?

–Hemos estado años tocando esas canciones porque no tienen componentes reprobables por parte de nadie. Es más, en el último control que pasamos, el capitán del operativo se acercó al coche y cuando nos devolvió los DNIs nos dijo que 'Doctor Tricornio' era muy buena. Solo una persona con sus cualidades mentales mermadas puede entender que 'Doctor Tricornio' pueda molestar a nadie. Cuando me detuvieron, me preguntaron si había hecho alguna canción ofensiva para la Guardia Civil y yo dije que no, que solo había hablado de las torturas que se produjeron en Colmenar Viejo en la canción 'Doctor Tricornio'. No hay nada de lo que arrepentirse.

«Todo lo que he escrito y lo que he dicho, incluyendo los tuits por los que he sido encausado, está al límite de la libertad de expresión» césar strawberry

-Tal vez no se arrepiente de las canciones porque le ha dado más problemas el Twitter que el micrófono. ¿El kilo de tuit sale más caro que el de canción en el Supremo?

–Estamos padeciendo una estrategia organizada que ha tardado en instalarse en el sistema judicial y político español y que, en un momento dado, ha dado rienda suelta a una vieja aspiración: recortar las libertades y derechos fundamentales recogidos en la Declaración de Derechos del Hombre y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hay gente que considera que los derechos humanos son cosa de 'progres', de 'hippies'. Estamos presenciando una ola de neofascismo a nivel mundial a la que se ha apuntado la ultraderecha española, sobre todo la que está enquistada en determinadas instituciones clave, como pueden ser los más altos tribunales de España. Son casos aislados, pero se han ocupado de orquestar la ola represiva que hay contra la libertad de expresión que ha llevado a tratar de encarcelar a Valtonyc o a Pablo Hasél. Todo esto es una estrategia de ultraconservadurismo para mermar las libertades reconocidas en la Constitución y en los tratados jurídicos firmados con la Unión Europea.

–Tras ser condenado por seis tuits, ahora tiene antecedentes. ¿Se autocensura para evitar convertirse en 'compañero de piso' de Urdangarín?

–Toda esta estrategia lo que busca es precisamente eso: la autocensura a través del miedo. La mayoría de las multas que se están poniendo con la Ley Mordaza son ilegales y cuando llegan a manos de un juez se desestiman. Lo que pasa es que, al otorgar a la Policía esos poderes, para llegar al juez, hay que recurrir y gastarse dinero. Muchos no están dispuestos a gastar tanto y pagan la multa, pero si te lo gastas en recurrir, lo más probable es que se desestime porque va contra los derechos fundamentales. Yo siempre he controlado mucho lo que digo. Todo lo que he escrito y lo que he dicho, incluyendo los tuits por los que he sido encausado, está al límite de la libertad de expresión. Siempre he pensado en esos límites para que no se contraigan porque lo que hace el sistema es, año tras año, irlos contrayendo y al final nos quedamos mudos.

«Hemos llegado a un punto en el que nos ofendemos por todo y es ridículo» César strawberry

–Por lo que dice, a nadie le extrañaría que la mujer de John Lennon les denuncie por lo que dicen en La culpa de todo la tiene Yoko Ono o que la estatua de Fonseca se persone como acusación particular por Tuno bueno, tuno muerto...

–Se está promocionado mucho el derecho a ofenderse. Hemos llegado a un punto en el que nos ofendemos por todo y es ridículo.

–Pero no ofende quién quiere, sino quién puede. Ustedes últimamente pueden mucho...

–La izquierda está participando activamente también en esta proliferación del derecho a ofenderse desde el momento en el que la corrección política se está elevando a dogma. Cada vez hay más colectivos susceptibles de sentirse ofendidos por algo.

–En Palencia se ha iniciado una recogida de firmas para evitar que actúe Maluma por sus letras machistas. ¿Cómo ve esta propuesta?

–Me parece fatal. Yo condeno eso con la misma contundencia que la multa de Evaristo. Lo que no se puede hacer es una política de trincheras que nos lleve a escuchar solo lo que nos gusta. Tenemos que aprender a tolerar que los otros digan lo que quieran aunque nos repugne. A mí, por ejemplo, no me gusta Jiménez Losantos pero no me paso el día leyendo Libertad Digital para ver cuánto me puede ofender, simplemente, no lo leo. Libertad de expresión también es dejar de leer o escuchar lo que no te gusta pero dejarlo que esté ahí.

«Lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es derogar la Ley Mordaza» césar strawberry

–Dice en una de sus canciones eso 'de bigote, ceja o barba cana, vota al soplagaitas que te venga en gana'. ¿A Pedro Sánchez no le ha dado tiempo de soplar ninguna gaita?

–Pedro Sánchez es un personaje que dará mucho que hablar en la historia de los políticos de España. A mí al principio me parecía un cascarón vacío, con ese aspecto de dependiente de la sección de deportes de El Corte Inglés. Sin embargo, reconozco que todo este periplo que ha hecho por España para ser secretario general ha tenido mucho mérito, inteligencia y perseverancia. Luego, este último giro, el que le ha hecho presidente del Gobierno, merece todos mis respetos. Prefiero mil veces a Pedro Sánchez que lo que había. Hay que darle un tiempo y no empezar a ponerle a parir y a empezar a decir eso tan español de 'todo es una mierda', porque no lo es. Lo primero que tiene que hacer es derogar la Ley Mordaza y demostrar que está por acabar con las leyes arbitrarias que han ido aprobando las mayorías absolutas del PP.

–Tienen una canción que se llama España es idiota. ¿Cuál es según usted más idiota, la de Rajoy o la de Sánchez?

–No creo haya una España de Rajoy ni de Sánchez. Estamos en un país en el que hay pensionistas que malviven por las políticas nefastas de un partido, pero siguen votando a ese partido. España seguirá siendo idiota hasta que el maltrato deje de dar votos.

«El grupo no está condenado por nada y yo estaré absuelto, muy probablemente, a finales de año» césar strawberry

–El Ayuntamiento de Venta de Baños, del PSOE, organiza el festival. ¿Cree que su grupo podría tocar allí si gobernase el PP?

–Evidentemente, nos resulta más fácil actuar en Ayuntamientos de color rojo que azul. Entre las arbitrariedades que he tenido que sufrir últimamente está el hecho de que se intente extender a mi grupo la condena por mis tuits. Una cosa es que yo esté condenado, coyunturalmente hasta que me absuelva el Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que me van a absolver sin duda, y otra cosa es que se relacione la condena por unos tuits con mi grupo. Sin embargo, hemos tenido boicots a conciertos, hemos sufrido coacciones a los promotores de forma velada. El grupo no está condenado por nada y yo estaré absuelto, muy probablemente, a finales de año. Puedo enumerar bastantes ayuntamientos que nos han vetado y censurado, por eso estamos agradecidos a los que mantienen las fechas con normalidad. Nadie con un contrato firmado nos puede echar abajo un concierto porque yo esté condenado por unos tuits. Es una cosa ilegal y podemos poner una querella perfectamente. Sin embargo, todo se hace de 'tapadillo' por el miedo que tienen los políticos a perder su puesto. Ahora se me viene a la cabeza el concierto de Valladolid en 2016. Se montó un 'pollo' porque hubo un partido que no quería que tocáramos. Pero el Ayuntamiento mantuvo el concierto y lo que produjo todo esto fue el llamado efecto Streisand, que atrajo a mucha más gente al concierto y la ultraderecha nos pagó la promoción.

–Al final va a resultar que esos tuits eran una estrategia de marketing....

–La persecución que he estado padeciendo es algo muy desagradable que no recomiendo a nadie. Es una experiencia emocionalmente demoledora, muy dura, pero el balance es que los problemas nos fortalecen. El grupo después de este trance está más fuerte y más punki que nunca. No van a poder ni con nosotros ni con la libertad de expresión. Tampoco podrán con eso que decían los Beastie Boys: con el derecho a divertirnos.