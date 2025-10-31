A María Isabel Ana Mantecón Vernalte (Antequera, Málaga, 1953) ya le llamaban Kiti siendo niña, apodo que, junto al acrónimo de sus dos apellidos, conforman ... el nombre artístico de la extraordinaria actriz Kiti Mánver. Una de las más consagradas secundarias de la escena española, que el pasado mes de septiembre sopló cincuenta y cinco velas de carrera y que desde hace algunos años también se mete en la piel de personajes protagonistas, regresa este viernes, a las ocho y media, al Teatro Principal de Palencia con el montaje 'Música para Hitler'. Este texto, que llevaba diez años en la recámara y que se estrenó en marzo del presente año en el Palacio de Festivales de Santander, ha sido ensamblado por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, el laureado dramaturgo cordobés que, a la vez, dirige al resto del elenco de este montaje: Carlos Hipólito, Dani Muriel y Marta Velilla.

–Este viernes se sube, de nuevo, a las tablas del Teatro Principal de Palencia...

–Es un escenario que ya he pisado en varias ocasiones muy gustosamente, con espectáculos muy interesantes y muy bien acogidos, por cierto.

–En 2023 recibió la Espiga de Honor en la Seminci de Valladolid, ciudad vecina de la capital palentina...

–Efectivamente. Ese premio fue, para mí, un pedazo de honor.

–¿Por dónde van los tiros de 'Música para Hitler'?

–La obra está basada en un hecho real del violonchelista mundialmente conocido Pau Casals, que en esa época vivía en Prades, al sur de Francia, donde se exilió tras la guerra civil española y donde ayudó a los refugiados españoles, además de dar conciertos. Era un músico excepcional y un ser humano imponente. Hitler le pidió a Casals tocar para él y él se negó por dignidad y ética moral. Los autores del texto, Yolanda y Juan Carlos, han hecho una obra bellísima sobre ese tema.

–Esta obra, que nos transporta a 1943, mantiene un diálogo muy vivo con el presente.

–¡Absolutamente! Es una de las cosas que se pueden contar para aprender de la historia, a pesar de que mucha gente se desentiende o parece que no les interesa este tipo de episodios. No sé si será porque la ignorancia es muy grande…, porque, francamente, hoy en día se están viendo demasiadas barbaridades y nuevos genocidios. 'Música para Hitler' viene muy a propósito de lo que estamos viviendo ahora.

–En este texto se mete en la piel de Francesca Vidal, 'Tití', la amante de Casals.

–Sí, una mujer que también fue violonchelista y que fue pareja de entonces de Pau Casals, con la que se casó 'in articulo mortis' y que fue denostada socialmente. Este papel, como otros tantísimos personajes que he interpretado como secundaria, está al servicio del protagonista, a quien interpreta magistralmente mi maravilloso 'hermano' Carlos Hipólito. Cada personaje es una vida nueva. Ir con la idea de que esto ya lo sé hacer es bastante negativo. Soy una actriz que tiene mucha conciencia de que cuando un personaje secundario está escrito, tiene que servir al actor o a la actriz principal.

–Trata a Carlos Hipólito como 'hermano'. Con él mantiene una relación muy especial…

–Cuando éramos jovencitos, aunque yo soy mayor que Carlos, montamos una compañía y, desde entonces, hemos tenido una relación de buen entendimiento, de amor por la profesión y de una misma manera de hacer las cosas, de afrontar la ética del trabajo, e incluso, de la vida. Tenemos una relación muy intensa y un nivel de amistad que, mutuamente, nos atrevemos a decirnos las cosas como deben ser, sin adornarlas. Mi amistad con Carlos es un tesoro.

–¿Si el director y dramaturgo cordobés Juan Carlos Rubio le dice ven, lo deja todo?

–En general, sí. Con Juan Carlos he trabajado en diez montajes y con él tengo un fluido casi constante de conversaciones relacionadas con el oficio y con la vida. Es otra de las personas con quien mantengo una excelente relación. Tengo una fortuna enorme al tener gente a mi alrededor con la que puedo ser muy clara y viceversa.

–'Música para Hitler' ha estado diez años en la recámara…

–Es que a la hora de poner en marcha cualquier tipo de espectáculo se presentan muchas dificultades… España no tiene en palmitas a los artistas, muchísimas veces no encuentras apoyo, pero, afortunadamente, sigue habiendo profesionales con mucha vocación, un gran talento y una gran resistencia.

–¿En algún momento de su excelsa trayectoria, ha llegado a pasarlas canutas?

–Hombre, claro. El pasado mes de septiembre cumplí cincuenta y cinco años dentro de la profesión. Los primeros veinte años fueron durísimos, como para la mayoría del personal, y, luego, hay muchos altos y bajos de trabajo. Yo tuve la gran suerte de tener cerca gente que me asesoró muy bien y que me empujó a producir. Fui productora desde muy joven, algo que me vino muy bien porque durante ese tiempo no me quedé en paro, aunque no ganara un duro con mis producciones, pero, de esa forma, sigues en activo y aprendiendo el oficio desde muchos lados. Cuando tienes vocación y entrega, la producción es una manera de seguir en movimiento.

–Usted siempre ha sido considerada una de las actrices de reparto más solicitadas y aclamadas y, en los últimos años, ha pasado a estar en primera línea tanto en cine como en televisión.

–Sí, es como si hubieran premiado mi insistencia o mi cabezonería, y ahora me están ofreciendo proyectos preciosos. Parece que de lo que sembré, estoy recogiendo.

–Este año ha estrenado la comedia '9 Lunas', dirigida por Patricia Ortega, con quien también trabajó en 2023 en 'Mamacruz'.

–Es lógico repetir con la que gente que compartes una forma de hacer. Además, en 'Mamacruz' he tenido la certeza de haber hecho cada plano con la respiración y en el sitio que tenía que estar porque Patricia Ortega estaba por todos los lados para guiarme y actuar de una determinada manera. Trabajar en esta película ha sido como el minimalismo interpretativo más absoluto, fue maravilloso.

–Ha participado en más de 40 películas y en otras tantas obras teatrales y series televisivas.

–Mi base ha sido el teatro, donde me he comido unos 'roscos' buenísimos, pero el audiovisual me gusta muchísimo. Incluso, llegué a hacer textos teatrales muy lindos en radio. Soy una todoterreno porque en esta profesión hay que diversificar y hacer maneras interpretativas diferentes.

–¿Cómo calificaría su paso por la escena española?

–Con interpretar ya tengo más que suficiente, que lo califiquen los demás. Muy mal no lo he debido hacer cuando me han seguido llamando y aquí sigo dale que te pego.