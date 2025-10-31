El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La actriz Kiti Mánver, junto a su compañero de reparto Carlos Hipólito. Sergio Parra

Kiti Mánver | Actriz

«España no tiene en palmitas a los artistas, hay mucha falta de apoyo»

La actriz Kiti Mánver regresa al Principal con una obra ambientada en la Francia ocupada por los nazis

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:53

Comenta

A María Isabel Ana Mantecón Vernalte (Antequera, Málaga, 1953) ya le llamaban Kiti siendo niña, apodo que, junto al acrónimo de sus dos apellidos, conforman ... el nombre artístico de la extraordinaria actriz Kiti Mánver. Una de las más consagradas secundarias de la escena española, que el pasado mes de septiembre sopló cincuenta y cinco velas de carrera y que desde hace algunos años también se mete en la piel de personajes protagonistas, regresa este viernes, a las ocho y media, al Teatro Principal de Palencia con el montaje 'Música para Hitler'. Este texto, que llevaba diez años en la recámara y que se estrenó en marzo del presente año en el Palacio de Festivales de Santander, ha sido ensamblado por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, el laureado dramaturgo cordobés que, a la vez, dirige al resto del elenco de este montaje: Carlos Hipólito, Dani Muriel y Marta Velilla.

