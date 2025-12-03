La escasez en 21 pueblos y la contaminación del agua en otros 15 afectan a 4.000 vecinos

Alcaldes y concejales de Palencia, en la jornada organizada por la Diputación sobre el plan de abastecimiento de agua y los presupuestos.

La provincia de Palencia cuenta con 21 núcleos con escasez de auga y 15 con contaminación en origen, que afectarían a casi 4.000 habitantes, según el Plan Provincial de Abastecimiento, que ha presentado este miércoles la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ante cerca de un centenar de alcaldes y presidentes de entidades locales menores reunidos en el Centro Cultural Provincial en el marco de la nueva edición de la Escuela de Alcaldes.

Ángeles Armisén definió el plan como una hoja de ruta imprescindible para garantizar el presente y el futuro hídrico del medio rural palentino y lo elevó a la categoría de prioridad absoluta de la institución en los próximos años. «Es un tema crucial e importante y estratégico, no para ahora, que también, no para la siguiente legislatura, sino, sin duda, para las siguientes generaciones», describió la presidenta en declaraciones recogidas por Ical.

El estudio analiza por primera vez de forma detallada y georreferenciada todas las captaciones, depósitos, conducciones, bombeos y núcleos abastecidos, y detecta situaciones que exigen intervención inmediata.

Entre sus conclusiones más alarmantes figuran 21 núcleos con problemas graves de escasez y 15 con contaminación en origen, que afectan en conjunto a casi 4.000 habitantes. Además, entre 2012 y 2024 la Diputación de Palencia suministró 48 millones de litros de agua mediante camiones cisterna, una cifra que pone de manifiesto la urgencia de una estrategia provincial coordinada. El 84% de los municipios que precisaron este suministro de emergencia no formaban parte de mancomunidades ni de sistemas compartidos, lo que refuerza la conveniencia de avanzar hacia modelos de gestión conjunta y más resilientes.

La presidenta subrayó que el plan permite priorizar inversiones, modernizar infraestructuras críticas y dotar a los ayuntamientos de herramientas técnicas avanzadas, como la plataforma Hydraulia, para lograr una gestión eficiente, segura y universal del abastecimiento. Armisén destacó también la importancia de aprovechar los ríos Carrión y Pisuerga como ejes vertebradores y de incorporar nuevos abastecimientos estratégicos que refuercen la red provincial.

En el mismo acto, la presidenta dio a conocer los Presupuestos de la Diputación para 2026, ya aprobados por el Pleno y listos para entrar en vigor el 1 de enero. Con 107,8 millones de euros, constituyen el presupuesto más elevado de la historia de la institución, mantienen deuda cero y destinan más de cuarenta y dos millones de euros a inversiones, es decir, cuatro de cada diez euros. «El futuro del medio rural se construye con planificación e inversiones reales, y esa es la línea que seguimos», concluyó Armisén.

Tras la presentación del Plan de Abastecimiento, la jornada ha enlazado con el bloque formativo centrado en la estabilidad presupuestaria y la gestión económica responsable en las entidades locales. La interventora general de la Diputación, Inmaculada Grajal Caballero, ha desarrollado una ponencia detallada sobre el papel del órgano interventor en el control de los principales principios fiscales: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y objetivo de deuda pública. También ha abordado las posibilidades actuales de destinar el superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles, una herramienta que cobra especial relevancia para reforzar infraestructuras básicas como las hidráulicas sin comprometer el equilibrio económico.

Por su parte, José Antonio Fernández Martín, secretario–interventor del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), ha explicado los requisitos, fases y criterios de evaluación que intervienen en la elaboración y el seguimiento del Plan Económico-Financiero, obligatorio para aquellas entidades que incumplan los objetivos fiscales o la regla de gasto. Su intervención ha aportado claridad sobre las medidas de corrección que deben incluirse, el proceso de aprobación y la importancia de actuar con anticipación para evitar desviaciones que comprometan la gestión municipal.

El diputado delegado del Servicio de Asistencia a Municipios, Adolfo Palacios, celebró la alta participación y resaltó el esfuerzo permanente del Servicio de Asistencia a Municipios por formar tanto a cargos electos como a técnicos locales, con nuevas sesiones ya programadas para resolver dudas en la elaboración de los presupuestos municipales de 2026.