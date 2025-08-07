El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Búsqueda con perros de la mujer desaparecida. El Norte
Palencia

Un escáner de localización de móvil se suma a la búsqueda de la desaparecida

El dispositivo de búsqueda de la mujer de 67 años se inició el lunes a última hora de la tarde

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:25

La Policía Nacional continuó este jueves con la búsqueda de la mujer de 67 años desaparecida desde el pasado lunes por la mañana en Palencia cuando salió a visitar a un familiar y no regresó a su domicilio.

El dispositivo de búsqueda se inició el lunes a última hora de la tarde, cuando su marido acudió a la Comisaría Provincial de Policía Nacional para comunicar que su mujer no había vuelto a casa y no contestaba al teléfono móvil. Desde entonces la Policía Nacional ha realizado una intensa búsqueda por el interior de la ciudad, así como por las inmediaciones de la misma, desde el Monte el Viejo de Palencia hasta los parques y zonas deportivas de la ciudad, a la vez que se está desarrollando una investigación para rastrear los últimos movimientos de la desaparecida y localizar a las últimas personas que habían hablado o contactado con ella. El último punto donde se la vio fue paseando por las inmediaciones de la avenida de República Argentina.

Además de policías de la Comisaría de Palencia, están colaborando policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en las especialidades de Medios Aéreos y grupos de Policía Judicial especializados en investigación de desaparecidos. Se han sumado asimismo a la búsqueda especialistas de Guías Caninos procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, y además se ha facilitado por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil. También colaboran la Policía Local y el Parque de Bomberos de Palencia.

