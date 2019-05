Los entornos de Gaspar Arroyo y la plaza de Cervantes recibirán un plan de rehabilitación de viviendas Edificios de Mayor Antigua que se incluyen en el plan. / Marta Moras El alcalde de Palencia firma la solicitud del ARI para que los fondos del Plan Estatal de Vivienda financien el proyecto JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 28 mayo 2019, 21:05

Lo avanzó Polanco durante la campaña electoral. Su primer acto como alcalde una vez superada la jornada electoral sería la firma de la solicitud a la Consejería de Medio Ambiente de la declaración de un Área de Rehabilitación Integral (ARI) para una zona del barrio de San Pablo y Santa Marina.

Y así lo ha hecho el todavía alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, que rubricó la petición para su remisión inmediata a la Junta, con el fin de que sea esta administración la que eleve la solicitud definitiva al Ministerio de Fomento, dado que se trata de un modelo de intervención recogido en el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y que cumple además con la normativa autonómica, en el marco de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León.

El ámbito elegido se extiende a Gaspar Arroyo, Canónigo San Martín y Mayor Antigua

El Plan Estatal de Vivienda establece que los edificios deben estar construidos antes de 1996 y que las subvenciones se concederán directamente a los propietarios de las casas, que deberán destinar íntegramente el importe concedido a la actuación de mejora en el inmueble. El objetivo final del programa es «financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales, así como obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de edificios y viviendas que sustituyan a otros que previamente se han demolido en la misma zona».

Para ello, el Ayuntamiento debe dar como paso previo la elaboración de un una especie de Plan de Reforma Interior, similar al que figura en el planeamiento urbanístico de la ciudad, pero centrado en la planificación de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Este documento debe basarse en la realidad social y edificatoria de los propios espacios. Así, incluye datos sobre la composición sociodemográfica, la tipología de los edificios, la antigüedad, el estado de conservación de las viviendas y también sobre del grado de degradación del tejido urbano y del patrimonio edificado.

Viviendas rehabilitadas en el Carmen. / Antonio Quintero El alcalde descarta ceder la gestión a la Asociación de Vecinos El Área de Rehabilitación Integral (ARI) que se plantea para los entornos de la plaza de Cervantes y de la zona de Gaspar Arroyo quiere ir un poco más allá de lo que, en su día, fueron los proyectos de rehabilitación urbanística que se desarrollaron ya hace unos años en el barrio de San Juanillo y en las Casas del Hogar del Carmen. La diferencia principal, según explican desde el Ayuntamiento es que tanto en el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de San Juanillo como en el Área de Rehabilitación de Centro Urbano (ARCU) del Carmen, las actuaciones se centraron exclusivamente en las viviendas. Aunque se trató de modelos diferentes de intervención, en ambos casos, las reformas afectaron a los inmuebles, ejecutándose obras de restauración, reparación de humedades, eliminación de barreras arquitectónicas, construcción de ascensores, eficiencia energética o mejora de los suministros eléctricos, además de la reparación y mejora de las fachadas. Sin embargo, no se actuó en los entornos, tal y como se quiere plantear en estos momentos, dentro de las actuaciones que se contemplan en el nuevo plan. Se que sea realmente una rehabilitación integral de la zona, de las viviendas y de su entorno, con mejoras de accesibilidad, de mobiliario, de eliminación de barreras, de apertura de nuevos espacios para el disfrute de los ciudadanos, puesto que se busca, además, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para lo que es necesario la mejora también el entorno urbano. Además, otra diferencia sustancial, al menos con el proyecto de regeneración del barrio del Carmen, estribará en el modelo de gestión del proyecto. En aquel caso, el equipo de gobierno municipal, que presidía entonces el socialista Heliodoro Gallego, quiso fomentar la participación ciudadana y estimular la implicación de los propios vecinos en el proyecto, transfiriendo la gestión económica y administrativa de todo el programa a la Asociación de Vecinos del Carmen, que, de repente, se vio en la necesidad de asumir una gestión de cerca de ocho millones de euros. La experiencia no fue todo lo satisfactoria posible y el Ayuntamiento no quiere volver a sufrir problemas similares a los que se encontró en el barrio del Carmen. El propio Alfonso Polanco aseguraba recientemente en una entrevista concedida a El Norte de Castilla que se aplicará un modelo de gestión con intervención pública, «porque en principio puede parecer que está muy bien ceder las competencias a las asociaciones de vecinos, pero al final tiene que estar detrás una administración pública», manifestó.

Con este tipo de plan puede determinarse cuál es la situación urbanística de la ciudad y también planificar actuaciones de regeneración urbana, priorizándolas en función de criterios objetivos, que se determinan a raíz de técnicos, pero también con las aportaciones de los propios vecinos.

En estos momentos, la ciudad ya dispone de este plan especial para la regeneración urbana, que es preceptivo para que pueda solicitarse a la Junta (y a través de ella al Estado) la concesión de un Área de Rehabilitación Integral (ARI), similar al que en su día se llevó a cabo en el barrio de San Juanillo o posteriormente en las llamadas Casas del Hogar, del barrio del Carmen, aunque en este caso el proyecto se denominase Área de Rehabilitación de Centro Urbano (ARCU).

Este documento fue presentado públicamente en noviembre del pasado año y desde entonces, los técnicos municipales han venido elaborando la memoria de la actuación, de las once que se recogen en el plan de regeneración urbana, que se considera más urgente. Así, tal y como había anunciado durante la campaña electoral, el alcalde firmó ayer la solicitud de declaración del ARI para una zona del barrio de San Pablo y Santa Marina, concretamente la que configuran los edificios situados en los entornos de la plaza de Cervantes, y las calles Gaspar Arroyo, Asterio Mañanós, Salvino Sierra o Canónigo San Martín, entre otras.

El Consistorio dispone de un plan que recoge once áreas que necesitan regenerarse

Según la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, un ARI «tiene como punto de partida la rehabilitación de la edificación en sus ámbitos, compartiendo por ello todo lo que la buena práctica conoce de las actuaciones de rehabilitación. Su objeto se amplía al espacio urbano, procurando incrementar su calidad con mejoras de su accesibilidad y sostenibilidad. El objetivo por lo tanto no es solo lo edificado, sino el medio urbano en su conjunto, sus espacios libres, servicios, equipamientos e infraestructuras. La prioridad de la actuación programada la marca no sólo el deterioro y envejecimiento del espacio en sí, sino su vulnerabilidad y la presencia de situaciones graves de pobreza energética».

Tras la firma de la solicitud, el alcalde de Palencia explicó ayer que el proyecto se marca como principal objetivo «rehabilitar de forma integral los bloques de ese área, buscando que los vecinos corran con el menor gasto posible, ya que el grueso del montante corre a cargo del Estado y de la administración regional, además de contar con una aportación municipal, como es lógico», concluyó.

Y aunque son once las zonas degradadas que precisan de una actuación de rehabilitación de las viviendas y regeneración urbana en general, según determina la memoria elaborada por el Ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal se ha inclinado por el espacio denominado Santa Marina 2, que incluye los edificios de vivienda de los entornos de la plaza de Cervantes, Gaspar Arroyo y el ámbito de Mayor Antigua comprendido entre las calles Canónigo San Martín y Salvino Sierra.

Así, según los parámetros marcado por la administración autonómica en la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León se delimitaron los once ámbitos susceptibles de acoger intervenciones de regeneración urbana, que no tienen por qué ser barrios completos, y que afectan no solo a las edificaciones, sino también a los espacios públicos del entorno, la accesibilidad y la eficiencia energética en la zona.

De esta forma, el equipo redactor de ese Plan de Regeneración Urbana de Palencia recogió como ámbitos de partida once espacios repartidos por toda la ciudad. Dos en el barrio del Cristo, dos en el Ave María, otros dos en Santa Marina (uno de ellos es el elegido), más zonas de San Juanillo, Pan y Guindas, Eras del Bosque y el barrio de Santiago, además del área industrial conocida como el Poligonillo.

Sobre estos ámbitos de partida se estudiaron una serie de variables que vienen definidas por la estrategia de la Junta y que responden fundamentalmente a los criterios de población, estado de la edificación y espacio público. «Eso lo que nos permite es caracterizar el ámbito y establecer la necesidad de regeneración que pueda tener», señaló Llanos Masiá, una de las redactoras del proyecto durante su presentación en el mes de noviembre. Esta arquitecta indicó que se incorporaron también al documento análisis sobre la población en cuanto al censo de habitantes, a los niveles de estudio o la situación sociolaboral; mientras que también se estudió la antigüedad de los edificios (deben ser anteriores a 1981), el estado de conservación, la accesibilidad o la presencia de locales vacíos. Pero además, se incluye aspectos relativos al entorno, como el arbolado, la presencia de vehículos en las calles, el mantenimiento y la diversidad de espacios. «Esto nos ha permitido calcular el índice de necesidad de regeneración», indicó la redactora del plan, quien destacó que pueden establecerse informes objetivos sobre qué ámbitos tienen una mayor necesidad de intervención.