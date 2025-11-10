Encuentran droga y útiles para robar en el vehículo que sufrió un accidente en Amusco Se les intervino más de 30 gramos de cocaína, unos 1.000 euros en efectivo y gran cantidad de instrumentos para la comisión de delitos

La Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, detuvo en la tarde del pasado jueves a un hombre y una mujer, que tras sufrir un siniestro vial a la altura de la localidad palentina de Amusco y ser ingresados en urgencias del Hospital Río Carrión, se les intervino más de 30 gramos de cocaína en envoltorios preparados para su venta y unos 1.000 euros en billetes de diferente valor.

Los guardias civiles que atendieron el siniestro vial, tras efectuar la prueba de detección de sustancias estupefacientes a la conductora, obtuvieron resultado positivo, por lo que también se le investiga por un delito de contra la seguridad vial.

La Policía Nacional, tras el registro del vehículo siniestrado, halló en su interior una importante cantidad y variedad de útiles e instrumentos destinados a la comisión de robos con fuerza. Entre estos efectos se encuentran herramientas de trabajo como formones, alicates, tenazas, llaves inglesas, destornilladores, llaves tipo 'allen', martillos, un taladro, una barra de uña y una cizalla.

Se hallaron varios juegos de llaves para forzar cerraduras mediante el denominado 'Bumping', un extractor de bombillos de cerradura, dos bombillos de cerradura uno de ellos con un tornillo dentro, unos guantes y unas galgas de precisión.

Asimismo, había navajas, cuchillos, ropa con las etiquetas puestas, tarjetas SIM de operadoras de telefonía, un patinete eléctrico y gran cantidad de teléfonos móviles, uno de los cuales fue sustraído a su propietario del interior de un vehículo aparcado en Santander.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se encuentran investigando si alguno de estos efectos pudiera provenir de robos con fuerza cometidos en la provincia de Palencia y otras limítrofes.

También se investiga por ambos Cuerpos Policiales, de forma coordinada, si los ahora detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes por robos con fuerza en Cantabria, pudieran estar relacionados con alguno de los robos que recientemente se han cometido y así poder imputarles algún delito más.

La mujer fue puesta en libertad con cargos tras ser oída en declaración sobre los hechos que se le imputan, durante la tarde del viernes, al encontrarse aún ingresada en observación en el Hospital Río Carrión de Palencia. El hombre ha sido puesto a disposición judicial durante la mañana del sábado, decretando el Juez de Guardia su libertad provisional con cargos.

La droga intervenida podría haber alcanzado en el mercado ilícito un valor aproximado de 2.000 euros.