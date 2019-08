Encuentran calcinado en Valladolid un coche robado en Palencia Estado en el que quedó el Seat Ibiza Cupra. / El Norte El vehículo se halló en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués junto a otro robado en Alaejos y también quemado EL NORTE Palencia Jueves, 22 agosto 2019, 22:50

El Seat Ibiza Cupra robado en la capital palentina en la madrugada del martes ha sido localizado este jueves calcinado y sin motor en un camino de la localidad vallisoletana de Mota del Marqués, según ha informado el propietario del vehículo, visiblemente afectado por los daños irreparables que ha sufrido su vehículo.

El robo se produjo sobre las 4:00 horas, cuando el vehículo se hallaba estacionado en la zona de Santiago Amón, muy cerca del lugar de trabajo del propietario, que en ese momento hacía turno de noche en su empresa. «Cuando salí, ya no estaba el coche, y a las 2:00 horas un amigo mío me dijo que estaba allí. A las 5:15 horas me llamó un camionero que estaba trabajando en Mercaolid que le vio pasar a toda velocidad, y a las 5:30 las cámaras de la DGT le vieron a la altura de Alaejos. Se estaban quedando sin gasoil seguro, porque el depósito estaba a menos de la mitad. Entraron en Alaejos y se encontraron con un camión cisterna de gasoil, así que robaron gasoil. Cuando iban en dirección hacia Salamanca había un Seat León FR y lo han robado también en Alaejos. Los dos coches, el mío y el Seat León, los han encontrado al lado el uno del otro, quemados los dos», ha asegurado el dueño del Seat Ibiza Cupra.

«Mi coche estaba despiezado entero. Lo tenía a mimo y me han jodido la vida», ha apostillado el propietario del vehículo.

Además del coche que ha sido hallado calcinado en Mota del Marqués, se ha denunciado también el robo de un Seat León en la noche del domingo al lunes en Fuentes de Valdepero. El dueño ha difundido el suceso en las redes sociales y en su petición de ayuda para localizar el coche se especifica que estaba aparcado entre los dos parques de la localidad palentina.