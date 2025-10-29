La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia

El horno de leña no va a quedar en el olvido. El peculiar sabor que las brasas del único horno de leña de la capital ... otorgan al lechazo va a seguir degustándose próximamente en La Encina, el popular restaurante de la calle Casañé que cerró hace algo más de un año. Los hermanos Jesús y Javier Ibáñez García, de 50 y 45 años respectivamente, originarios de Villaviudas, llegarán dentro de un mes a La Encina, manteniendo su nombre y algunos de sus platos tradicionales como el lechazo asado.

Dejan La Tercia, en Cubillas de Cerrato, localidad a mitad camino entre Palencia y Valladolid, donde aseguran que han disfrutado mucho en los ocho años que lo han regentado, sobre todo «porque la acogida ha sido fantástica, hemos trabajado muy a gusto, un lugar y unos clientes a los que siempre llevaremos en el corazón, pero en la vida pasa un tren y hay que cogerlo porque quizá no vuelve a pasar otro», señala Jesús Ibáñez para justificar este cambio de negocio, con el que hacen las maletas, no muy lejos, pero a la capital palentina, en la que también tienen predicamento.

Callos, oreja, alubias de Saldaña con salsa de carabineros o pollo de corral con bogavante son algunos de los platos que ya vislumbra el menú con el que esperan abrir a finales de noviembre o en la primera semana de diciembre. Junto a los dos hermanos, que siempre han trabajado codo con codo en los quince años que llevan de trayectoria en el sector hostelero, trabajarán otras ocho personas, si bien les queda por cerrar algún contrato. Y sobre todo, llegan a Palencia con una maleta llena de ilusión, esfuerzo, muchas ganas y optimismo, «que es lo que siempre ha marcado nuestro trabajo y con lo que esperamos seguir adelante», añade.

En cuanto al otro plato estrella que caracterizaba a La Encina, la tortilla de Ciri González (que fue campeona de España en cuatro ocasiones y que estuvo al frente del negocio durante más de tres décadas hasta su total jubilación, en 2024 a los 77 años), están pensando también en incorporarla como creación destacada, si bien les quedan algunos flecos por cerrar una vez incorporen al total de las diez personas del equipo. A falta de esos flecos, prevén cerrar la tarde del domingo y el lunes como descanso semanal y dar comidas y cenas en su restaurante, además de atender la barra y el picoteo de ese establecimiento del que fueron clientes y en el que ahora pasan a ser propietarios.