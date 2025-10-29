El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada de La Encina, en la calle Casañé, 2. Marta Moras
Palencia

La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia

Los hermanos Jesús y Javier Ibáñez García dejan el establecimiento de Cubillas de Cerrato y vuelven a poner en funcionamiento el horno de leña del restaurante de la calle Casañé

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:25

Comenta

El horno de leña no va a quedar en el olvido. El peculiar sabor que las brasas del único horno de leña de la capital ... otorgan al lechazo va a seguir degustándose próximamente en La Encina, el popular restaurante de la calle Casañé que cerró hace algo más de un año. Los hermanos Jesús y Javier Ibáñez García, de 50 y 45 años respectivamente, originarios de Villaviudas, llegarán dentro de un mes a La Encina, manteniendo su nombre y algunos de sus platos tradicionales como el lechazo asado.

