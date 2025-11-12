El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche

El hombre, de en torno a 40 años, fue sacado por la fuerza del vehículo tras romper unos de los agentes el cristal por su defensa extensible

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia detuvieron en la madrugada del martes a un hombre de en torno a 40 años que dormía dentro de un vehículo en la capital palentina y que, al ser identificado, esgrimió un hacha contra ellos.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 4:00 horas, cuando un vehículo patrulla de la Policía Nacional observó cómo un hombre estaba durmiendo en el interior de un vehículo estacionado a la puerta del Parque de Bomberos de Palencia, en la calle Guipúzcoa de la capital palentina, en el polígono de Nuestra Señora de los Ángeles. Al pasar la patrulla el número de matrícula a la Comisaría para identificar a nombre de qué persona estaba el vehículo, recibió información de que el titular era una mujer, razón por la que procedieron a identificar al hombre que se encontraba dentro del coche.

Dicho individuo mostró un comportamiento agresivo con los agentes, negándose a salir del vehículo y a facilitarles su documentación, a la vez que les gritaba que se marcharan del lugar y que le dejaran dormir. Tras insistir los policías nacionales en su identificación, lograron que bajara un poco la ventanilla y les entregara el DNI, pero el hombre empuñó en ese momento un hacha que tenía junto a él en el vehículo. Tras observar uno de los agentes el arma blanca, procedió rápidamente a romper con su defensa extensible el cristal de la puerta y a forcejear con el individuo, de gran corpulencia, para sacarle del interior del vehículo.

Ya fuera, intentó refugiarse en el Parque de Bomberos, si bien finalmente fue reducido y trasladado hasta la Comisaría Provincial de Palencia, donde se comprobó que procedía de Alicante.

