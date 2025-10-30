Los empleados públicos exigen en Palencia mejoras salariales y amagan con una huelga general Decenas de trabajadores, convocados por CC OO, CSIF y UGT, se han concentrado este jueves frente a la Subdelegación para reclamar unos servicios públicos «de calidad»

Decenas de empleados públicos, convocados por CC OO, CSIF y UGT, han salido este jueves a la calle en Palencia para reclamar mejoras en las condiciones laborales y reivindicar unos servicios públicos «de calidad». De esta manera, han respaldado la convocatoria realizada a nivel regional por los sindicatos y se han concentrado al mediodía frente a la Subdelegación del Gobierno para exigir «incrementos salariales y mejoras en las condiciones» de los más de 180.000 trabajadores públicos de la región.

«Reclamamos la necesaria y pendiente reclasificación profesional que el Gobierno viene demorando más de diez años que ajuste las titulaciones académicas con las categorías profesionales y, entre otras, se reclasifiquen los técnicos que están infracualificados profesionalmente», han demandado en una manifestación que responde, según los sindicatos convocantes, «a la urgente necesidad de defender el estado de bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos».

Una circunstancia que, han aseverado, «está provocando situaciones indeseables» que se reflejan en «la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos». «Hemos denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación, lo que se traduce en el malestar por parte del conjunto de los usuarios, por lo que pedimos cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos y así revertir lo perdido en las dos últimas décadas», han argumentado.

Nada de «parches»

Con una gran pancarta en la que se podía leer 'Mejor salario+empleo = servicios públicos de calidad', los manifestantes también han reclamado en Palencia la «reapertura inmediata» de la mesa de negociación para, han explicado, «garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de los miles de trabajadores públicos» de la comunidad. Y no se conformarán con «parches o políticas cortoplacistas». «Queremos recuperar y estabilizar el empleo público, dignificarlo, garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar el poder adquisitivo con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo», han subrayado.

Asimismo, han anticipado que, en caso de no ser «atendidas las demandas», no solo continuarán con las movilizaciones, sino que «se intensificarán en las próximas semanas si no existe voluntad de negociación». «No descartamos ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general; el futuro de lo público y del estado de bienestar está en juego», han sentenciado.