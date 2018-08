La empleabilidad de los hombres de etnia gitana de Palencia supera en un 18% al de las mujeres Los diez participantes en el programa 'Formatéate con Garantía' posan ayer con los diplomas que acreditan que han acabado el curso con éxito. / Antonio Quintero El modelo social del colectivo es el responsable de esta tendencia, según se apunta desde Secretariado Gitano MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 1 agosto 2018, 08:16

Los datos provinciales aportados por la Fundación Secretariado Gitano en Palencia dejan bien claro que la brecha de género se agranda entre la población de esta etnia en el ámbito laboral. Y es que, solo el 32,34% de los empleos registrados en lo que va de año por la fundación corresponden a mujeres, unos números que preocupan, y mucho, a Raquel García París, la coordinadora provincial. «Necesitamos mejorar el acceso de las mujeres al empleo y trabajamos cada día para que la empleabilidad entre géneros se iguale», explicó ayer García París.

Secretariado Gitano ha puesto en marcha 230 atenciones a personas en lo que va de año, de las que 104 estuvieron destinadas a mujeres. La puesta en marcha de esas atenciones han servido para que se consiguieran 37 contratos, de los cuales 25 fueron firmados por hombres y solo doce por mujeres, unos datos que tiene más que ver con la propia forma de ver la vida del colectivo que con cualquier otra factor, tal y como apunta la coordinadora provincial. «Las mujeres de etnia gitana no ven el acceso al empleo como algo prioritario. Es cierto que hay una tendencia hacia el cambio, pero en Palencia nos está costando que las jóvenes accedan al mercado laboral. Se casan a muy corta edad y pronto tienen hijos, por lo que su mayor prioridad es el cuidado de la familia y ven el empleo como algo secundario», señaló la coordinadora.

Esa lista de prioridades en la que el trabajo es algo accesorio no forma parte del sentir de todas las mujeres gitanas, y para corroborarlo solo hay que fijarse en el ejemplo de Celia Gabarri, que, tras finalizar sus estudios de Educación Social en la UVa, ahora ejerce como orientadora laboral de la Fundación Secretariado Gitano. «Soy mujer, soy gitana y he llegado a la universidad. Tengo dos hijas y tengo muy claro que las voy educar con la igualdad y el respeto como principales valores», sentenció.

El feminismo forma parte del ADN de la sociedad española desde hace ya varias décadas y hasta el presidente del país, Pedro Sánchez, se declara abiertamente feminista. No obstante, ese cambio que ha llegado al Gobierno parece no haber calado en toda la sociedad en su conjunto, tal y como recalca Celia Gabarri. «El feminismo en la sociedad paya ha venido amparado por las mujeres, y el feminismo gitano tiene que venir amparado por las mujeres. El hombre está en una situación de ventaja que no va a estar dispuesto a ceder, por eso las mujeres tiene que dar el primer paso. La educación es lo más importante y cuando una gitana quiere estudiar, lo consigue. De hecho, de cada diez gitanos universitarios, nueve son mujeres», sentencia Celia Gabarri.

Si hay algo que puede nivelar la balanza de género, es la educación, tal y como apunta la orientadora laboral. «En Palencia nos encontramos con colegios segregados, a los que solo acude comunidad gitana e inmigrante. Así no hay una participación social ni una normalización y eso sucede hoy aquí, no hablamos de países subdesarrollados. Cuando el niño ve que la educación forma parte de su vida, es más fácil que todo lo demás mejore», apuntó.

La palabra 'educación' es una de las más pronunciadas por todos los miembros de Secretariado Gitano y su directora territorial, Mar Fresno, la repitió en infinidad de ocasiones en el acto de clausura del curso 'Formatéate con Garantía' que se celebró ayer en la Casa Junco. «La educación es algo muy nuevo para la comunidad gitana y no existen unos referentes tan amplios como tenemos en la sociedad mayoritaria», explicó ayer la directora territorial de la fundación .