Elevada demanda y precios ligeramente al alza en las floristerías

Las floristerías palentinas vuelven a vivir su semana más intensa del año, con el ir y venir constante de clientes que buscan el ramo perfecto ... para honrar a los suyos. A las puertas del Día de Todos los Santos, el movimiento en los talleres es incesante, los escaparates se llenan de vida y las manos de los floristas no descansan. La tradición se mantiene intacta: encargar o elegir unas flores para el cementerio sigue siendo año tras año un gesto de cariño que los palentinos repiten con la misma emoción de siempre, en unos días en los que el buen tiempo ha acompañado y los precios no son desorbitados, pese a su subida.

En Vivaldi Floristas, uno de los negocios con más trayectoria de la capital, el trabajo se multiplica en las jornadas previas al 1 de noviembre. «La gente suele andar siempre dejándolo para última hora, pero nosotros tenemos muchísima clientela y todo vendido siempre», explica César del Barco. Asegura que estos días se repite el mismo patrón de cada año: encargos cerrados con tiempo y muchas compras de última hora que colapsan los mostradores. «Nosotros llevamos 43 años en esto y los clientes de siempre te lo suelen encargar con tiempo. Luego es cierto que te viene mucha gente a última hora y no puedes atenderles porque tienes todo cogido».

Pese a esa avalancha de pedidos, las floristerías palentinas han podido trabajar con normalidad gracias al buen tiempo, que ha permitido conservar las flores en buen estado y organizar mejor los encargos. Del Barco reconoce que la demanda ha sido especialmente intensa: «La demanda estos días es altísima. Nosotros no podemos si quiera hacer frente a la enorme cantidad de pedidos que se hacen, como les pasará a todas las floristerías». Y aunque la clientela no parece haber modificado su nivel de gasto, el volumen de ventas se mantiene estable respecto a otros años. «Los palentinos sí suelen hacer desembolsos para estos días, no sabría decir en cuanto a números si es mucho o si es poco, cada uno gasta dentro de sus presupuestos».

Una percepción similar tienen en la floristería Mera, otro de los establecimientos más veteranos de la ciudad de Palencia, donde el ritmo de ventas ha sido también constante y sin grandes sobresaltos. «Están siendo unos días normales de campaña, de días de venta normales de estas fechas, diría que, en cuanto a número de ventas, similar al de otros años», apunta su propietaria, Mera Gómez. En su caso, destaca la variedad de perfiles entre los clientes: «Tenemos un poco de todo en cuanto a clientes. Gente que lo encarga con mucho tiempo porque se acuerda y otra que viene más a última hora a elegir a la tienda. Siempre hay algo para que la gente cumpla con su familia».

Respecto al gasto, insiste en que cada persona actúa dentro de sus posibilidades: «El gasto de los palentinos es normal. Cada uno tiene un presupuesto, lo de mucho o poco es relativo. Todo el mundo merece el mismo respeto cuando viene a comprar». Y subraya además que la costumbre de llevar flores no se limita al Día de Todos los Santos. «Viene gente a comprar que viene todo el año. La gente no sólo compra estos días, ni va al cementerio sólo en esta fecha. La gente que viene estos días es gente que viene durante todo el año. Un día viene porque es el cumpleaños de su padre y le lleva flores al cementerio, por Reyes o porque va a dar un paseo al cementerio. La gente lleva flores al cementerio todo el año, no es sólo ahora».

La misma sensación de continuidad la comparten en Floristería Fotosíntesis, donde su responsable, Merche de la Fuente, reconoce que el hábito de acudir al cementerio y adornar las tumbas se mantiene vivo en Palencia durante todo el año. «Aunque nos parezca que no, que sólo existimos estos días, la gente va al cementerio durante todo el año y le gusta llevar flores no sólo en estas fechas».

Sin embargo, De la Fuente lamenta que muchas personas sigan dejando los encargos para el último momento, lo que complica la organización. «La gente no es consciente de que no puede dejar esto para el último momento. Siguen viniendo a última hora a coger lo que encuentran, pero creo que la gente debería de acostumbrarse a hacerlo con algo más de tiempo para que las floristerías podamos organizarlo mejor, porque es mucho el volumen de flor y si no nos avisan con tiempo, no podemos controlar que la flor a día de hoy esté estupenda».

Sobre los precios, De la Fuente confirma que, aunque hay un ligero repunte en estas fechas, no se trata de una subida significativa. «Es cierto que el precio de la flor sube durante estas fechas, pero creo que los precios ahora mismo no son caros».

Este año, la climatología ha favorecido la conservación de las flores y el trabajo de los floristas, que durante toda la semana han completado encargos con la vista puesta en un fin de semana con posibles lluvias y con temperaturas suaves. Claveles, rosas, crisantemos y margaritas vuelven a ser las protagonistas de los ramos y centros que llenarán los cementerios de la provincia, en una tradición que sigue transmitiéndose de generación en generación.

«Tenemos clientes de todas las edades», añade Gómez. Jóvenes, adultos y mayores continúan acudiendo fieles a la cita, con la misma naturalidad con la que cada año se renueva el gesto de recuerdo. Porque más allá del negocio, las floristerías palentinas saben que cada flor vendida en estos días lleva consigo una historia.