Varios clientes en una floristería de la capital palentina. Adolfo Fernández
Palencia

Elevada demanda y precios ligeramente al alza en las floristerías

La tradición mantiene unas buenas ventas y los establecimientos se afanan para dar respuesta a los encargos de última hora

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:50

Comenta

Las floristerías palentinas vuelven a vivir su semana más intensa del año, con el ir y venir constante de clientes que buscan el ramo perfecto ... para honrar a los suyos. A las puertas del Día de Todos los Santos, el movimiento en los talleres es incesante, los escaparates se llenan de vida y las manos de los floristas no descansan. La tradición se mantiene intacta: encargar o elegir unas flores para el cementerio sigue siendo año tras año un gesto de cariño que los palentinos repiten con la misma emoción de siempre, en unos días en los que el buen tiempo ha acompañado y los precios no son desorbitados, pese a su subida.

