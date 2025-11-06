El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Un edil de Tierra Viva impulsa una moción de censura contra el alcalde de Ledigos, de su propio partido

La maniobra prosperará con el apoyo del PP y el regidor denuncia que se debe a su negativa a ceder en el reparto «desigual» de las tierras comunales

Palencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:25

El Ayuntamiento de Ledigos vivirá este jueves un Pleno de Moción de Censura contra el alcalde, Jesús Carmelo Campos (Palencia Tierra Viva), impulsado por Adrián Quintanilla, concejal de su propio partido.

El regidor de Ledigos denuncia que la moción no se debe a una mala gestión general, sino a su negativa a ceder en el reparto desigual de las tierras comunales. Jesús Carmelo Campos defiende un reparto «justo e igualitario» de los bienes comunales para todos los vecinos apegado a la ley y acusa al concejal Quintanilla de buscar «un uso inapropiado y clientelar de las tierras».

La moción prosperará con el apoyo del concejal de la oposición Jesús Evelio Dujo, del PP, conformando una alianza cuyo único punto de acuerdo es «cambiar el modelo de reparto actual», agrega el alcalde de Ledigos.

Por su parte, Juan Jesús Nevares, portavoz de Palencia Tierra Viva, incide en que los bienes comunales son «una suerte» para los pueblos que los tienen, en otros lugares estos bienes públicos «se perdieron en manos de unos pocos y, actualmente, lejos de ser un beneficio para todos, se han convertido en un foco de enfrentamientos entre vecinos y, en muchos casos, de disputas judiciales», agrega el portavoz de Palencia Tierra Viva.

«Existen municipios, juntas vecinales y pedanías que poseen cientos de hectáreas de terrenos públicos que, lejos de aportar a las arcas del común lo justo, son solo beneficio para unos pocos. Así, unas fincas públicas recaudan muchas veces menos del 25% de lo que sería una renta habitual en el mercado libre. Este escasísimo rendimiento hace que no se puedan llevar a cabo los proyectos de desarrollo necesarios por parte de nuestros pueblos y que una gran parte de los vecinos en dichos pueblos aumenten las protestas. Todo ello, bajo la connivencia y el amparo de la Junta de Castilla y León, que es quien debiera hacer una norma común, justa y ecuánime para regular los bienes comunales», señala.

«Mantener este sistema de prebendas, donde unos pocos se quedan con el beneficio de todos, lo único que hace es perpetuar un sistema clientelar basado en la desigualdad», apostilla.

