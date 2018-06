Las Edades recibieron 4.000 visitantes en mayo a pesar del mal tiempo en Aguilar Visitantes a la exposición en la iglesia de Santa Cecilia. / Nuria Estalayo Con la llegada del sol, la exposición 'Mons Dei' tiene ante sí unas perspectivas «excepcionales», según la alcaldesa NURIA ESTALAYO Aguilar Domingo, 17 junio 2018, 11:43

La satisfacción y el positivismo invaden los ánimos de los organizadores en el primer mes de apertura de 'Mons Dei', la exposición de Las Edades del Hombre de Aguilar de Campoo. La climatología no ha sido una aliada desde que se inauguró la muestra por la Reina Doña Sofía el pasado 10 de mayo. Las lluvias han tenido una cotidiana presencia durante las primeras semanas, lo que ha forzado a los visitantes a efectuar un paseo más acelerado y breve por la villa aguilarense, pero el movimiento no ha decepcionado y, en los últimos días, la mejora del tiempo ha ofrecido una mayor visión de turistas. Aunque desde la Fundación Edades del Hombre aún no se han ofrecido cifras concretas, el balance que se desprende es positivo.

«Estamos contentos con el transcurrir de 'Mons Dei' en estas primeras semanas de apertura, tanto por el número de visitantes como por el grado de satisfacción que nos muestran después de contemplar la muestra», señalan desde la Fundación EH, entidad que muestra su complacencia con el trato ofrecido a los viajeros.

«Estamos satisfechos también por el grado de acogida que Aguilar le da a las personas que viajan hasta allí, tanto el pueblo como la hostelería están respondiendo muy bien a la llamada de Las Edades del Hombre», aseguran desde la fundación, al tiempo que indican que el nivel de reservas de visitas guiadas para el resto del mes de junio tiene unas cotas altas y julio muestra una tendencia similar. «Durante el fin de semana estamos recibiendo a muchas personas y entre semana, los datos se están incrementando poco a poco», certifican desde la fundación, deseando que la mejora meteorológica también beneficie la llegada de visitantes.

Para María José Ortega Gómez, alcaldesa de Aguilar de Campoo, la valoración es muy positiva. «Es verdad que el tiempo ha acompañado muy poco y eso no deja de ser un freno a lo atractivo que supone ver las Edades del Hombre y aprovechar a conocer un sitio como Aguilar de Campoo y los entornos, pero dadas las cifras que tenemos en la oficina de turismo, la respuesta ha sido muy, muy buena», subraya Ortega, que anuncia que las visitas que la villa ha tenido en el mes de mayo son más que el doble de las visitas habidas durante el mismo periodo el año pasado.

«Y a esto hay que añadir y tener en cuenta que las personas que se acercan a la Oficina de Turismo es gente que no tiene un viaje programado, ya que normalmente es gente que viene a ver las Edades del Hombre y lo que busca es información en la oficina para complementar su viaje», agrega Ortega, que observa que el número de turistas es mayor que los anotados en la oficina de turismo.

Buena respuesta

«Los grupos que vienen organizados no pasan por la Oficina de Turismo, con lo cual podemos decir que en el primer mes, teniendo en cuenta que los comienzos suelen ser más comedidos, está siendo muy buena la respuesta», afirma la regidora, que se muestra más optimista con la llegada del sol a la localidad y ensalza la calidad de la exposición. «En esta semana que ha mejorado el tiempo, estamos viendo las calles de Aguilar repletas de gente que va de una sede a otra, y yo creo que tenemos por delante un año excepcional y una exposición de las Edades del Hombre realmente excepcional, con complementos que no ha habido nunca, como la 'Ecclesia Dei'. Creo que va a poner en valor toda la zona, pero de una forma muy especial a Aguilar de Campoo», agrega.

Igualmente, la regidora aguilarense está convencida de que la exposición está teniendo buenos resultados y cree que irán mejorando progresivamente. «Yo me atrevería a decir que vamos por buen camino, siempre la experiencia nos dice que el primer mes es flojito porque a la gente le cuesta, pero aunque el mes ha estado flojo realmente, ha estado por encima de las expectativas», afirma la regidora.

Datos alentadores

Ciertamente, los datos recogidos en la Oficina de Turismo aguilarense son claramente alentadores, ya que en el mes de mayo recibió a 3.906 visitantes, frente a los 1.872 contabilizados el mismo mes en 2007, y eso que se pasó todo el mes con constantes precipitaciones y con temperaturas no muy primaverales. Según la responsable de la oficina, Lourdes Garzón, casi el 100% de los que entran llegan atraídos por la muestra de arte sacro, que luego desean completar con rutas por la zona, atraídos por el Románico. «Aunque también hay quien quiere hacer senderismo por la Montaña Palentina, y últimamente estamos notando un creciente interés por el Camino Olvidado, el antiguo Camino de Santiago que pasaba por esta comarca», explica Garzón.

El origen de estos turistas que durante el mes de mayo han entrado en la centro de información turística de Aguilar es muy diverso, según informan desde la Oficina de Turismo. Muchos de ellos han recorrido grandes distancias, como los llegados de alguna de las provincias andaluzas, gallegas o catalanas. También los murcianos, madrileños y riojanos se han interesado por este evento durante las primeras semanas de exposición. A ellos se añaden otros visitantes procedentes de Cantabria, el País Vasco y también de varias provincias castellanas y leonesas, incluida la palentina. Un buen número de grupos antes de su aterrizaje en la villa se ponen en contacto con la Oficina de Turismo para planear su viaje y, según asegura la responsable del centro, se espera que durante este fin de semana se note una gran crecida en el número de visitas.

El centro de información turística se ha reforzado para estos meses de exposición con cuatro personas más, además de otras dos personas que apoyan el Área de Cultura y Festejos, respectivamente. También la información turística ha sido fortalecida por un nutrido grupo de voluntarios, además del punto de información que la Diputación de Palencia ha instalado bajo los soportales de la Plaza de España, muy cerca de la Colegiata San Miguel, la sede de las Edades del Hombre junto a la ermita de Santa Cecilia.

Guía para moverse

Para facilitar el recorrido a los turistas por el pueblo, el municipio y los alrededores, el Ayuntamiento de Aguilar, en colaboración con empresas y comerciantes locales, ha editado una guía sobre cómo moverse, qué ver, qué sentir y qué disfrutar. La publicación recoge información muy práctica e incluye una agenda de las actividades que se desarrollarán en la localidad a lo largo de 2018. El Consistorio ha publicado 50.000 ejemplares, parte de los cuales se han distribuido fuera de la villa.

A esta promoción turística se va a añadir próximamente la publicidad que se instalará en la trasera de los autobuses de una empresa nacional de transportes. Se verán en tres líneas diferentes durante tres meses. De este modo, durante los meses de julio, agosto y septiembre se podrán ver imágenes de Aguilar con el logo de las Edades del Hombre transportadas por autobuses que circulan desde Santander a Madrid, de Madrid a Irún y de Irún a Tuy. «Santa Cecilia, la Colegiata San Miguel y el Arco de Reinosa estarán reflejadas en estas fotografías», concreta la concejala de Cultura, Consuelo Hoyos, quien señala, asimismo, cómo para sufragar este proyecto se ha solicitado una subvención destinada a la promoción turística y la dinamización del entorno a la Diputación de Palencia.