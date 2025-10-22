Dos afectados por inhalación de gas en una vivienda de Velilla del Río Carrión

El Norte Palencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Un hombre de 75 años y una mujer de 71 resultaron afectados este martes por inhalación de gas en una vivienda de la localidad palentina de Velilla del Río Carrión. Los hechos se produjeron sobre las 21:00 horas, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada de Emergencias Sanitarias-Sacyl en la que se informaba de que profesionales del centro de salud de Guardo estaban en un domicilio de la calle Oteruelo atendiendo a dos personas y habían detectado la presencia de monóxido de carbono.

El alertante precisaba, además, que ambas personas estaban conscientes y mareadas y ya se había enviado a la zona una Unidad Enfermerizada de Emergencias. Hasta la zona se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Palencia y los Bomberos de la Diputación.

Una vez allí, el personal sanitario de Sacyl atendió a dos personas, un hombre de 75 años y una mujer de 71, que fueron evacuados más tarde en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Palencia. Se baraja la posibilidad de que el origen del gas fuese una caldera de carbón.