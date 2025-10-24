Los dos acusados de matar dos venados en un coto de Aguilar: «Volvíamos de un merendero en Salinas»

Dos hombres, A. R. T. y J. M. D., para quienes el Ministerio Público elevó este jueves a definitivas sus conclusiones provisionales y pide para ... cada uno de ellos de una multa de 2.160 euros y dos años de inhabilitación para el ejercicio de la caza por un presunto delito contra la fauna, negaron en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal de Palencia que en la madrugada del 13 de septiembre de 2023, en un coto de Aguilar de Campoo, efectuaran cuatro disparos con el rifle que portaban provocando la muerte de dos venados sin tener permiso para ello. La Fiscalía, que pide también que los dos acusados indemnicen al titular del coto de Aguilar en la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia, modificó en parte los hechos al considerar que no queda acreditado que matasen a los dos animales peo sí que dispararon.

Los acusados aseguraron que el 12 de septiembre llegaron después de comer a un coto de J. M. D. en San Cebrián de Mudá y que dispararon allí para probar el rifle, dejando dicha actividad «cuando se hizo de noche» y guardando el arma en su funda dentro del maletero del coche. Afirmaron también que se fueron a pasear «para escuchar la berrea» y que después se fueron a cenar unos bocadillos a un merendero de Salinas de Pisuerga, interceptando su vehículo la Guardia Civil sobre las 00:40 horas del 13 de septiembre a la altura de Foldada cuando regresaban a Madrid. «El rifle tenía una vaina vacía en la recámara para aliviar el muelle y el agente que tocó el arma en ningún momento dijo que el cañón estaba caliente», incidieron además los acusados, subrayando además A. R. T. que la sangre que tenía en el rostro cuando les identificó la Guardia Civil era «de un arañazo en la cara por una rama, no de un animal». En relación con los dos venados que fueron hallados decapitados dos días después en el coto de Aguilar de Campoo, señalaron desconocer este hecho hasta que se lo comunicó del instituto armado.

En cuanto a los útiles de caza encontrados en el vehículo, aseguraron que no había sangre en un cuchillo, en todo caso «un par de pelos de animal que no eran de ese día». Y preguntados por qué razón cogieron para ir de Salinas de Pisuerga a Aguilar la carretera al sur del embalse (PP-2132) y no la que discurre por el norte (la CL-626), «la más lógica» según señalaron en la vista los agentes de la Guardia Civil que comparecieron como testigos, comentaron que fue la que les marcó «el GPS» y que pasaron por dicha carretera porque les cogía de paso para ir a Madrid, negando que 'farearan' y que dispararan el rifle.

Uno de los guardias civiles que declararon como testigos incidió en que en el maletero había un cuchillo «con sangre seca, no de ese momento pero sí de ese día», que el cañón del rifle «no estaba frío» y que tenía «un fuerte olor a pólvora, había sido utilizada una hora antes como máximo». Otro de los funcionarios del instituto armado incidió en que no se decomisó dicho rifle a pesar de estar caliente «pero lo reflejamos en el informe para el Seprona», y que transcurrió muy poco tiempo entre el aviso que recibieron por emisora de que un testigo había oído cuatro disparos en Foldada y la intercepción del vehículo.