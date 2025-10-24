El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Los dos acusados de matar dos venados en un coto de Aguilar: «Volvíamos de un merendero en Salinas»

La Fiscalía eleva a definitiva su petición para cada uno de ellos de 2.160 euros de multa e inhabilitación por dos años para la caza

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:56

Dos hombres, A. R. T. y J. M. D., para quienes el Ministerio Público elevó este jueves a definitivas sus conclusiones provisionales y pide para ... cada uno de ellos de una multa de 2.160 euros y dos años de inhabilitación para el ejercicio de la caza por un presunto delito contra la fauna, negaron en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal de Palencia que en la madrugada del 13 de septiembre de 2023, en un coto de Aguilar de Campoo, efectuaran cuatro disparos con el rifle que portaban provocando la muerte de dos venados sin tener permiso para ello. La Fiscalía, que pide también que los dos acusados indemnicen al titular del coto de Aguilar en la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia, modificó en parte los hechos al considerar que no queda acreditado que matasen a los dos animales peo sí que dispararon.

