Los documentos de la Catedral del último milenio se trasladan al Archivo Diocesano

Actas capitulares con la historia de la Catedral de Palencia, donde se narran las compras o ventas de piezas de arte, las restauraciones o los ... contratos con los distintos artistas. También la serie histórica, que transcurre desde 1035, donde se recogía la información de los distintos reinados junto con toda la documentación del juez eclesiástivo o provisor, es decir, del provisorato. El archivo de la Catedral de Palencia está mudándose, con mimo, tiempo y, sobre todo, paciencia, al Archivo Diocesano, situado en la calle San Marcos de la capital palentina.

La nueva sede fue inaugurada en enero de 2024 para albergar y custodiar la documentación y numerosos archivos históricos de las parroquias de la provincia. Y hasta el momento ya se han digitalizado un total de 7.323 libros, junto con casi tres millones de partidas –2.795.869 exactamente– de bautismo, matrimonio o defunción a través del programa AtoM (Access to Memory). Estos archivos, 'on-line' y abiertos a la consulta de la población, no dejan de crecer con el trabajo de los voluntarios, más de cien, que continúan digitalizando los escritos para uso común y para salvaguardar los originales en la propia sede del archivo.

«Nuestra intención es dejar la Biblioteca de la Catedral solamente con libros porque hasta ver los cantos de los ejemplares gusta, sobre todo si son antiguos. Y traer todo lo que se ha ido incorporando allí, de cajas y de legajos», señala el deán de la Catedral de Palencia y director del Archivo Histórico Diocesano, Dionisio Antolín, refiriéndose a algunos documentos del Archivo de la Catedral, que actualmente comparten espacio con la biblioteca en sí.

La biblioteca que custodia los libros de la seo de Palencia, ubicada actualmente en la primera planta del ala meridional del claustro, es más majestuosa de lo que uno se puede llegar a imaginar, con libros colocados ordenadamente del suelo al techo en estanterías que forran toda la amplia y mágica estancia. Los ejemplares más grandes ocupan la zona central, con sus tapas de piel y sus esquinas metálicas, mientras que al fondo destaca la imagen de Pedro Fernández del Pulgar, un humanista barroco, canónigo penitenciario y cronista de Indias, que donó su importante patrimonio bibliográfico a la Biblioteca Capitular de la Catedral en 1695.

El objetivo es el traslado de toda la documentación del Archivo de la Catedral al Diocesano porque «se conservan mejor los materiales, se dan a conocer más y se puede investigar sin peligros de que haya robos o desvíos de cosas muy importantes», afirma el deán, desde su despacho en el Archivo Diocesano, desde donde ve –son paredes de cristal– los doce ordenadores habilitados en la sede para que quien lo desee pueda buscar documentación antigua.

Cajas y legajos

La Biblioteca goza de más de 12.000 volúmenes, que van a continuar en su misma ubicación. Además, se está estudiando hacer esta estancia visitable en un futuro, ya que se convertiría en otro atractivo más de la tercera seo más grande de España.

Cuantificar todo el material del Archivo de la Catedral es imposible, ya que son miles y miles de cajas y de legajos (conjunto de papeles atados de una misma materia). Simplemente toda la documentación conservada del provisorato, que es la institución judicial de la Iglesia, donde el provisor sustituía al obispo y ejercía como juez en asuntos eclesiásticos, alcanza las 4.800 cajas.

El traslado comenzó en 2024 con las actas capitulares, «que narran toda la historia de la Catedral». Esta sección ya se encuentra en el Archivo Diocesano, junto con parte de la serie histórica. «Va desde 1035, y alberga la documentación de los distintos reyes, las bulas, los privilegios rodados... También cómo se fundan las Diócesis de Palencia en 1035, cómo a raíz de esa fundación hay de nuevo más privilegios que dan al Obispado de Palencia localidades, fincas, territorios.... Todo eso, que es muy bonito, lo tenemos aquí», explica Dionisio Antolín.

Una sala entre 18 y 21 grados y sin superar el 50% de humedad En una estancia con una temperatura entre 18 y 21 grados y una humedad que puede variar del 45 al 50%, se encuentran los tomos, documentos y archivos históricos de las parroquias de la provincia entre estanterías grises metálicas y pasillos que se abren y se cierra de forma mecánica y digital. Todo el material se va escaneando poco a poco a través de cuatro cámaras y softwares. Sobre una tela negra, se va fotografiando cada página o pergamino para luego guardar en la base de datos (y en diferentes discos duros para que no se pierda la información bajo ningún concepto). «Digitalizar un pergamino no es digitalizar un libro que le marcas y vas pasando las páginas, todas del mismo tamaño. Cuando son pergaminos, que el uno es de 1 metro, el otro es de 1,5 y el siguiente, de 50 centímetros, hay que ir adaptando las medidas a cada ejemplar», explica el deán de la Catedral y director del Archivo Diocesano, Dionisio Antolín, subrayando el gran trabajo. Además, muchos de ellos gozan también de sellos de cera, bronce o metal, que también se llegan a digitalizar.

Además, se van a mover los denominados 'libros de mesa', que son todas las cuentas del Obispado y de la Catedral, que también permanecen aún en la Catedral junto con los volúmenes de provisorato. «Vamos poco a poco trayéndolo. Y durante estas semanas, antes de Navidad, tenemos que traer unos ciento y pico volúmenes para vaciar ese espacio y tenerlo aquí ya, toda esa parte completa», admite. Primero se mueve toda la documentación y posteriormente, a otro ritmo mucho más lento, se va indexando para tenerlo todo digitalizado y accesible. «Una vez que tengamos ya bastante, lo subiremos a los índices y a ver si lo hacemos conocido», agrega el deán de la Catedral.

Toda esta labor custodia una documentación histórica y la acerca, sin posibilidad de que se estropee, pierda o sea robada, a la sociedad local a través de la pantalla. Palencia es un ejemplo a seguir por sus importantes avances en la digitalización de los fondos del Archivo Histórico Diocesano, que la han situado a la vanguardia, y han acercado a la capital a un centenar de personas que participaron en el XXXIV Congreso de Archiveros de la Iglesia en España el pasado mes de septiembre. « Lo que se conoce se valora, y se viene a estudiar, y se investiga. Aquí hay un fondo de tesis impresionante. Lo más importante de la serie histórica ya lo tenemos aquí», sentencia Dionisio Antolín.

Las casas del cabildo volverán a ser aulas de investigación de restos óseos en 2026

Las casas del cabildo de la Catedral de Palencia se transformaron durante unas semanas en junio de este año en aulas de investigación y estudio de Antropología, Arqueología y Ciencias Forenses. Doce alumnos de cuatro países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Malasia) y siete profesores comenzaron el análisis de 20.000 huesos –que datan de los siglos XII al XV– del osario que se descubrió en 2023 bajo el suelo ajedrezado de la seo, durante las obras de restauración de la capilla de San Isidro de la girola. «Este curso es para formar a los estudiantes de grado y postgrado en todo el proceso de exhumar y estudiar los restos humanos», argumentaba al inicio del mismo Emma Bonthorne, arqueóloga de la Universidad de Oxford y directora del proyecto.

Este trabajo tan detallado y preciso no pudo concluirse en las tres semanas que duró la investigación al haber tantos restos, por lo que desde el cabildo de la Catedral se trabaja para repetir el curso en 2026 y que se continúe con la investigación y el reconocimiento de los huesos hallados en el templo de San Antolín.

La directora del proyecto afirmaba que las aulas creadas dentro de las instalaciones de las casas del cabildo eran «amplias y cómodas». Tres habitaciones de las instalaciones de la Diócesis se dividieron según el tipo de estudio de los restos óseos. En la primera sala se clasificaban anatómicamente, ya fueran costillas, esternones, fémures o cráneos. La segunda estaba designada para la lateralidad de estos restos, es decir para separar los que eran de la parte izquierda de los de la derecha de los esqueletos, mientras que la tercera, en la que más se tardaban en analizar los huesos, eran divididos por sexo, entre los de mujer y los de hombre.

La amplitud de las casas del cabildo, situadas en el lateral de la Catedral de Palencia, y con entrada desde la propia plaza de la Inmaculada y desde la calle Mayor Antigua, las hace un lugar ideal para continuar con la expansión de la propia seo, con posibilidad de una sala de exposiciones, de otra estancia para niños y hasta de una sala para albergar la tienda del templo gótico. Un proyecto que estudia el propio cabildo pero para el que sería necesaria una gran inversión al estar parte de las instalaciones en muy mal estado, fruto del tiempo y del abandono.