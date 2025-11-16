El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El deán de la Catedral y director del Archivo Diocesano muestra uno de los documentos que se guardan en el archivo. Lucía Gil Maestro

Palencia

Los documentos de la Catedral del último milenio se trasladan al Archivo Diocesano

Los 12.000 volúmenes de la biblioteca de la seo se mantendrán en la misma sala del ala meridional del claustro

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

Actas capitulares con la historia de la Catedral de Palencia, donde se narran las compras o ventas de piezas de arte, las restauraciones o los ... contratos con los distintos artistas. También la serie histórica, que transcurre desde 1035, donde se recogía la información de los distintos reinados junto con toda la documentación del juez eclesiástivo o provisor, es decir, del provisorato. El archivo de la Catedral de Palencia está mudándose, con mimo, tiempo y, sobre todo, paciencia, al Archivo Diocesano, situado en la calle San Marcos de la capital palentina.

