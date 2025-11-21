La Diputación presume de un presupuesto de 107,8 millones «valiente y que crece»

«Se trata de un presupuesto valiente, que crece donde la gente lo necesita y que cuida cada euro para que tenga un impacto real ... y con una visión clara: mejorar la vida y garantizar la igualdad de oportunidades de quienes viven en nuestros pueblos, así como seguir construyendo una provincia más moderna, cohesionada y con oportunidades», subrayó la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la presentación de las cuentas previstas por la institución para 2026. Se trata de un presupuesto récord, de 107,8 millones de euros, el más elevado en la historia de la Diputación, con un incremento del 5,13% respecto a este año, es decir 5,39 millones más.

«Pone énfasis en la vivienda, las infraestructuras y el patrimonio, la movilidad, la seguridad, los servicios sociales y el desarrollo económico, consolidando un modelo de progreso sostenible y que responde a las necesidades de los ayuntamientos y los vecinos del medio rural», añadió Ángeles Armisén.

La comisión extraordinaria de Hacienda dictaminó este viernes el proyecto de Presupuesto para 2026, que será debatido en el Pleno del próximo jueves para su aprobación y que el equipo de gobierno confía en que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

El documento recoge una partida de inversiones que alcanzan casi 42 millones de euros, más del 39% del total, lo que implica que 4 de cada 10 euros van a inversiones, convirtiéndose en la principal partida del presupuesto. Junto a ese incremento inversor, todas las áreas mantienen o aumentan su dotación, especialmente Servicios Sociales.

También la institución alcanza por primera vez la deuda 0, fruto de la estabilidad financiera, lo que junto a la constante captación de fondos externos le permite el impulso inversor. «El documento tiene como objetivos reforzar la inversión pública, priorizar la atención a los ciudadanos y a los ayuntamientos en sus principales demandas y necesidades, así como mantener el impulso al desarrollo económico y al empleo en toda la provincia», explicó la presidenta.

El Presupuesto para el año que viene se ha presentado en tiempo y forma, permitiendo que los ayuntamientos, el tejido empresarial, las asociaciones, las entidades del tercer sector y los vecinos conozcan con antelación los recursos de los que dispondrán y puedan planificar su actividad desde el primer día del año. «Gobernar también es cumplir y esta administración hace sus deberes, es la única que los hace», afirmó la presidenta de la Diputación haciendo alusión a que el Gobierno no tiene aún presupuestos, el Ayuntamiento de Palencia tampoco los ha presentado y que los de la Junta de Castilla y León no han sido admitidos.

En el área de Hacienda y Administración General, el ejercicio 2026 estará marcado por el hecho histórico de que la Diputación alcanzará la deuda 0, tras amortizar la totalidad de sus obligaciones a largo plazo antes de finalizar 2025. Según explicó la vicepresidenta primera y titular del área, María José de la Fuente, «esta situación elimina por completo el capítulo 9 —que pasa a contar con 0 euros— y reduce un 94% el capítulo 3 de intereses, liberando así recursos que la Institución destinará al desarrollo de políticas activas que garanticen el desarrollo de la provincia.

Además, aumenta un 19% la dotación de la Caja Provincial de Cooperación hasta los 1,08 millones de euros y afianza la modernización administrativa, la ciberseguridad y el despliegue del Centro de Innovación Territorial», explicó.

Se incrementa, igualmente, en 30.000 euros la partida de cuotas de asociaciones y fundaciones, que se corresponde con la colaboración extraordinaria con la Asociación Española de Municipios EsMontañas por la celebración de diversas actuaciones en el marco del nombramiento de Velilla de Río Carrión como capital española de las montañas para el año 2026.

Destaca también el aumento de la partida para la confección de inventarios locales, que crece un 83% hasta los 55.000 euros, así como el incremento hasta los 350.000 euros para dotar de sistemas y aplicaciones informáticas de todos los ayuntamientos de la provincia, y que proporciona la Diputación.

Según el Presupuesto para 2026, se consolida el apoyo contra la exclusión financiera con una dotación de 154.395 euros, la misma cantidad que el año pasado.

Materia de vivienda

Por su parte, el área de Acción Territorial, presentada por el diputado Urbano Alonso, concentra el mayor esfuerzo presupuestario, con más de 42,6 millones de euros (9 millones más), lo que supone un incremento del 27% respecto al ejercicio anterior y casi el 40% del total del presupuesto.

Recordó Urbano Alonso que en materia de vivienda se crea una nueva línea de ayudas de 100.000 euros para entidades locales menores dentro del programa HabitaLo Rural y sube hasta el 50% de la aportación al programa Rehabitare (312.000 euros). También en vivienda, pero procedente del servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales (cuyo presupuesto crece un 26% hasta los 6,79 millones, impulsadas), se destinan 2,47 millones para las actuaciones del Plan de Actuación Integral (PAI) de Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey.