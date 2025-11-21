El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Armisén abre este viernes la presentación del presupuesto, acompañada de los diputados de su equipo. El Norte

La Diputación presume de un presupuesto de 107,8 millones «valiente y que crece»

Las cuentas sitúan 4 de cada 10 euros en inversiones «estratégicas», con un refuerzo destacado de Servicios Sociales

J. Olano

J. Olano

Palencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

«Se trata de un presupuesto valiente, que crece donde la gente lo necesita y que cuida cada euro para que tenga un impacto real ... y con una visión clara: mejorar la vida y garantizar la igualdad de oportunidades de quienes viven en nuestros pueblos, así como seguir construyendo una provincia más moderna, cohesionada y con oportunidades», subrayó la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la presentación de las cuentas previstas por la institución para 2026. Se trata de un presupuesto récord, de 107,8 millones de euros, el más elevado en la historia de la Diputación, con un incremento del 5,13% respecto a este año, es decir 5,39 millones más.

