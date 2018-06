La Diputación de Palencia será la segunda de España en adherirse a la Red de Ciudades Saludables El pleno de la Diputación de Palencia, durante la propuesta de adhesión. / Antonio Quintero El pleno de la institución palentina adopta esta medida para «integrar la salud a las políticas municipales» MARCO ALONSO Palencia Jueves, 28 junio 2018, 14:05

La Diputación de Palencia será la segunda de España en adherirse a la Red Española de Ciudades Saludables, una oraganización que tiene como fin la promoción y protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación correspondientes al proyecto 'Healthy Cities', de la Organización Mundial de la Salud.

De los 25o miembros con los que cuenta la red en la actualidad solo uno de ellos es una diputación, la de Girona, y esta circunstancia propició un intenso debate en el pleno provincial palentino, en el que el portavoz de Ciudadanos, Juan Cruz, se mostró en contra de que la Diputación se adheriese a una red que, a su juicio, está pensada para municipios. «Una Diputación no tiene el formato ciudad. Nuestros pueblos no necesitan ser adheridos porque tenemos otros asuntos más importantes que solucionar, como la despoblación», incidió Cruz, que poco después aseveró que el desembolso necesario para para entrar en esta red, presidida por el alcalde de Valladolid, era de 3.000 euros.

La diputada de Servicios Sociales, María José de la Fuente, se encargó de responder al portavoz del partido naranja con un duro discurso. «Le tiene que haber costado bastante tiempo retorcer la realidad», espetó de la Fuente para comenzar una intervención en la que señaló que el único interés de la Diputación con esta propuesta era el de «integrar la salud en las políticas municipales porque esta institución, en su conjunto, puede contribuir a integrar a los que prestan servicios para la mejora de la salud de la población», explicó la diputada, que poco después aseguró que la cuota para entrar en la red era de 2.000 euros y no de 3.000 como afirmó Juan Cruz.

Tras la confrontación dialéctica, Juan Cruz volvió a repetir esa frase que a más de uno chirría en un lugar como el pleno de la Diputación de Palencia. «En Ciudadanos no nos gustan las Diputaciones», reiteró el portavoz naranja, que piensa que esta institución no es competente para desarrollar ciertas medidas que, según su criterio, se deberían llevar a cabo por otras administraciones. «Creo en la salud y en los municipios, pero no en la Diputación como ente para desarrollar estas políticas», incidió Cruz, cuyo partido fue el único en votar en contra de una propuesta que será explicada de forma pormenorizada en una comisión que se celebrará el próximo día 3 de julio.