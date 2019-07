La Diputación destina 85.412 euros a la promoción turística y dinamización del entorno Feria de turismo en Palencia / El Norte El presupuesto asignado es de 59.412 euros para los Ayuntamientos y de 26.000 para CITs, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de Palencia EL NORTE Palencia Miércoles, 10 julio 2019, 13:46

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado recientemente la resolución de subvenciones a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia para la 'Promoción Turística y Dinamización del Entorno' con una cuantía de 86.000 euros, distribuidos entre treinta Ayuntamientos y diecisiete CITs, Asociaciones y Entidades.

El presupuesto asignado es de 59.412 euros para los Ayuntamientos y de 26.000 para CITs, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro, con el objetivo de aminorar la financiación del gasto corriente derivado de diferentes actividades: organización, desarrollo, promoción y publicidad de actividades o eventos de carácter turístico que despierten el interés del visitante y del potencial turista y que además tengan como objeto la dinamización de los pueblos y comarcas de la provincia. Por otro lado está el diseño, la edición y la impresión del material promocional, de distribución gratuita, que muestre la oferta turística de los municipios de la provincia. También, el mantenimiento y actualización de páginas web y de aplicaciones informáticas, siempre que tengan carácter turístico.

En total, son 47 las entidades y asociaciones a las que se destinarán las subvenciones: 30 ayuntamientos, 8 Centros de Iniciativas Turísticas, 8 asociaciones y 1 fundación. En esta convocatoria se ha atendido a la práctica totalidad de las solicitudes ya que han solo se han desestimado dos, por no ser su solicitud objeto de esta convocatoria. (No son subvencionables a través de esta convocatoria: los gastos derivados de la celebración de Fiestas declaradas de Interés Turístico y de la celebración de Semana Santa, las exposiciones, concursos de pintura, encuentros solidarios, jornadas y semanas culturales, Fiestas Patronales y Fiestas del Veraneante o análogas; las actividades culturales, las Ferias Locales de carácter comercial, los eventos o jornadas cuando traten de temáticas no relacionadas directamente con la promoción turística; los gastos de alojamiento, comidas, aperitivos o similares, traslados y viajes, premios, trofeos, regalos y atenciones protocolarias; los gastos de inversión, los gastos derivados de la creación de páginas web y de aplicaciones informáticas; el diseño y adquisición de merchandising y los gastos originados por la asistencia a ferias, mercados de contratación o eventos promocionales).

Los ayuntamientos beneficiarios de esta subvención son los siguientes: Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Ampudia, Astudillo, Autilla del Pino, Autillo de Campos, Baltanás, Barruelo de Santullán, Becerril de Campos, Belmonte de campos, Brañosera, Carrión de los Condes, Castrillo de Villavega, Cervera de Pisuerga, Dueñas, Frómista, Fuentes de Nava, Guardo, Herrera de Pisuerga, La Pernía, Monzón de Campos, Paredes de Nava, Palenzuela, Ribas de Campos, Saldaña, San Cebrián de Campos, Torquemada, Venta de Baños, Villarramiel y Villaumbrales.

En cuanto CITs, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro, los beneficiarios son los siguientes: CIT 'Villa del Románico', CIT de Alar del Rey, CIT Barruelo- Brañosera, CIT 'Camino de Santiago', Asociación Cultural 'La Trilla', CIT de Cervera de Pisuerga, CIT de Velilla del Río Carrión, Red Turismo de la Montaña Palentina, Fundación Santa María del Castillo, CIT de Herrera de Pisuerga, CIT 'Bajo Carrión y Ucieza', Asociación de empresarios de la Hostelería, Asociación para el desarrollo local de Sierra Corisa, Asociación Cluny Ibérica, Asociación de Turismo y Cultura Gastronómica Palencia Norte, Fuentevieja asociación cultural y cívica y Asociación Ninguna Parte Teatro.