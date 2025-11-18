La Diputación destina más de 53.000 euros para formar al personal de oficios municipales

El Norte Palencia Martes, 18 de noviembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia ha publicado la concesión de las acciones formativas para personal de oficios municipales, una línea de ayuda de nueva creación a las que ha destinado 53.261 euros para promover la formación continua y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

La iniciativa, enmarcada en el Programa Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación de Palencia, permite a las entidades locales solicitar formación adaptada a sus requerimientos y está dirigida a mejorar las competencias del personal municipal que desempeñan tareas esenciales en oficios como mantenimiento, servicios, jardinería o electromecánica, entre otros.

Las primeras acciones formativas concedidas se desarrollarán en Baltanás y Villamuriel de Cerrato con la participación de ayuntamientos como Baltanás, Hornillos de Cerrato, Villamuriel de Cerrato, Pedraza de Campos, Mazariegos, Herrera de Valdecañas y Monzón de Campos, e incluyen cursos de construcción y servicios generales, jardinería y medio ambiente, electromecánica del automóvil y manejo de plataformas elevadoras

Este programa formativo está dirigido al personal de oficios municipales, que incluye albañiles, fontaneros, electricistas, jardineros, operarios, entre otros perfiles, con el fin de actualizar y mejorar competencias técnicas, lo que se traduce en servicios públicos de mayor calidad para la ciudadanía.

Asimismo, estas formaciones podrán realizarse hasta final de 2025, y aquellas que no se lleven a cabo podrían trasladarse a 2026 «si hay disponibilidad presupuestaria», informan fuentes de la institución provincial.

Temas

Diputación de Palencia