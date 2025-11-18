El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Diputación de Palencia formará al personal de oficios municipales. El Norte

Palencia

La Diputación destina más de 53.000 euros para formar al personal de oficios municipales

Las primeras acciones formativas se desarrollarán en Baltanás y Villamuriel con la participación de ayuntamientos de varias localidades

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

La Diputación de Palencia ha publicado la concesión de las acciones formativas para personal de oficios municipales, una línea de ayuda de nueva creación a las que ha destinado 53.261 euros para promover la formación continua y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

La iniciativa, enmarcada en el Programa Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación de Palencia, permite a las entidades locales solicitar formación adaptada a sus requerimientos y está dirigida a mejorar las competencias del personal municipal que desempeñan tareas esenciales en oficios como mantenimiento, servicios, jardinería o electromecánica, entre otros.

Otras noticias de la Diputación

30.500 euros para contribuir en la actividad de las asociaciones y los clubes de balonmano

30.500 euros para contribuir en la actividad de las asociaciones y los clubes de balonmano

Adjudicada la construcción del nuevo CEAS de Saldaña con un presupuesto de 688.695 euros

Adjudicada la construcción del nuevo CEAS de Saldaña con un presupuesto de 688.695 euros

Las primeras acciones formativas concedidas se desarrollarán en Baltanás y Villamuriel de Cerrato con la participación de ayuntamientos como Baltanás, Hornillos de Cerrato, Villamuriel de Cerrato, Pedraza de Campos, Mazariegos, Herrera de Valdecañas y Monzón de Campos, e incluyen cursos de construcción y servicios generales, jardinería y medio ambiente, electromecánica del automóvil y manejo de plataformas elevadoras

Este programa formativo está dirigido al personal de oficios municipales, que incluye albañiles, fontaneros, electricistas, jardineros, operarios, entre otros perfiles, con el fin de actualizar y mejorar competencias técnicas, lo que se traduce en servicios públicos de mayor calidad para la ciudadanía.

Asimismo, estas formaciones podrán realizarse hasta final de 2025, y aquellas que no se lleven a cabo podrían trasladarse a 2026 «si hay disponibilidad presupuestaria», informan fuentes de la institución provincial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  3. 3

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  7. 7 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  8. 8 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  9. 9

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  10. 10

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Diputación destina más de 53.000 euros para formar al personal de oficios municipales

La Diputación destina más de 53.000 euros para formar al personal de oficios municipales