La Diputación contribuirá a la ampliación de la sala de 'spinning' de Carrión de los Condes

Reunión entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Carrión de los Condes para abordar distintos asuntos de interés para el municipio.

El Norte Palencia Martes, 18 de noviembre 2025, 19:51

La Diputación de Palencia colaborará en la ampliación de la sala de 'spinning' y nuevas mejoras en la zona deportiva de Carrión de los Condes. Así se ha acordado este martes en una reunión en la que han participado, entre otros, la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, y el alcalde de la localidad, Luis Miguel Medina, para abordar distintos asuntos de interés del municipio palentino.

Durante el encuentro, el regidor ha presentado dos proyectos fundamentales para Carrión. El primero contempla la ampliación de la sala de 'spinning' y la atención de diversas necesidades de la zona deportiva, una actuación que generará «un impacto directo en los usuarios debido al incremento de la demanda de actividades deportivas», según apuntan fuentes de la Diputación de Palencia.

Asimismo, ha trasladado otra propuesta vinculada a la mejora integral de los vestuarios y los baños del pabellón municipal. Ante ello, la institución ha asegurado que «estudiará la vía más adecuada para colaborar en este proyecto», tal y como añaden estas mismas fuentes, que concretan que la Diputación ha invertido desde 2015 un total de 2,35 millones de euros en obras de diversa índoles, de los que 1,19 millones han sido destinados a obras y contratación.

Además, ha destinado otros 1,16 millones a ayudas a través de convocatoria de servicios sociales, turismo, cultura, promoción económica, medio ambiente, informática, deportes y otros ámbitos.