La Diputación se congratula de alcanzar la 'deuda cero' por primera vez en su historia

La Diputación de Palencia alcanza por primera vez en su historia la 'deuda cero' tras aprobar en pleno una modificación de crédito que destina el superávit del ejercicio 2024, superior a los 7,5 millones de euros, a la amortización total de su endeudamiento, cifrado en 7,3 millones. Esta operación, obligada por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), marca un hito en la gestión financiera de la institución provincial, que desde 2011 ha reducido una deuda que superaba los 51 millones de euros -equivalente al 105% de los ingresos corrientes- hasta su completa extinción en 2025.

La normativa impide destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles en ausencia de Presupuestos Generales del Estado, priorizando la reducción del endeudamiento público bajo amenaza de sanciones. A pesar de esta limitación, la Diputación de Palencia consolida su autonomía financiera con un remanente líquido de tesorería superior a 34 millones de euros y un plazo medio de pago a proveedores de solo 10,84 días, muy por debajo del límite legal de 30 días. Este indicador refuerza la confianza en el tejido empresarial local y posiciona a la institución como referente nacional en eficiencia pública.

La evolución de la deuda refleja un saneamiento sostenido. En 2016 representaba el 35,49% de los ingresos corrientes liquidados, bajando al 10,56% en 2024. Durante este período, se destinaron más de 41 millones a amortizaciones, priorizando pagos ágiles a proveedores y inversiones sin financiación externa.

En paralelo, el pleno ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para 2025, con la creación de 16 plazas y la amortización de 8 vacantes o de difícil ocupación. Destaca la incorporación de 9 plazas de bomberos en el servicio de Industria, Protección Civil y Extinción de Incendios: tres para el nuevo parque de Aguilar de Campoo, tres para Saldaña y tres para el alfoz.

Otras creaciones incluyen cuatro plazas en Servicios Sociales (técnico superior psicólogo, técnico de administración general, técnico medio de Servicios Sociales y auxiliar administrativo para el CEAS de Cervera de Pisuerga); un administrativo en Tesorería y Recaudación en Cervera; un peón agrícola en Desarrollo Rural y Medio Ambiente para la Finca Dehesa de Tablares; un jefe de sección de GIS en Servicios Técnicos (en sustitución de otro puesto); un técnico medio de Administración General en Secretaría General; y otro en Cultura.

Las amortizaciones afectan a cinco plazas de profesor en la Escuela Universitaria de Enfermería, dos de técnico auxiliar en Deportes y una en el Servicio de Asistencia a Municipios.

Adicionalmente, la modificación de crédito incluye 367.000 euros para el Consorcio de Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Urbanos de Burgos, cubriendo gastos excepcionales por traslado y tratamiento de residuos ante la saturación y obras de ampliación en las instalaciones de Palencia.

