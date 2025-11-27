La Diputación aprueba un presupuesto «histórico y sin deuda» que el PSOE e IU rechazan

J. Olano Palencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:27 Comenta Compartir

La Diputación ha dado luz verde al Presupuesto de 2026, que vuelve a crecer hasta los 107,8 millones y que «consolida un modelo de inversión valiente y transformador», según ha defendido la vicepresidenta primera, la diputada de Hacienda, María José de la Fuente. El documento presentado por el equipo de gobierno del PP ha recibido el voto a favor de los grupos del PP, VOX y del diputado no adscrito Domiciano Curiel, y los votos en contra de PSOE e IU-Podemos.

Tanto la presidenta de la Diputación como la diputada María José de la Fuente han defendido durante la sesión ordinaria de este mes de noviembre que la Diputación «aprueba un presupuesto histórico, presentado en tiempo y forma, sin deuda y con una capacidad inversora sin precedentes destinada a mejorar servicios públicos y reforzar la cohesión territorial. El documento prioriza el apoyo a los ayuntamientos, el impulso al desarrollo económico y la igualdad de oportunidades en el medio rural, alineándose con la Agenda Rural y respondiendo a las necesidades reales de los municipios». Han desgranado algunos detalles como que las inversiones alcanzan los 42 millones (cuatro de cada diez euros), concentrándose en vivienda, carreteras, movilidad, servicios sociales, digitalización y empleo, con una fuerte captación de fondos externos, que suma más de 8,3 millones.

Una de las actuaciones previstas en el Presupuesto de 2026 es la rehabilitación del castillo de Monzón de Campos, «algo que por cierto también el PSOE e Izquierda Unida llevamos solicitando ya muchos años. Pero esto que venden también como un logro enorme, cabe destacar que de ese 1,4 millones, 900.000 euros los da el Estado a través del 2% Cultural el Estado. Vivimos con ustedes en un continuo Día de la Marmota, dividen más dinero entre lo mismo de siempre, tienen anestesiada a la provincia en un ritmo narcótico que carece de ideas y no tienen tampoco intención de salirse de esa zona de confort para buscar nuevos proyectos, iniciativas que hagan más atractiva a la provincia y nos conviertan en una referencia en algo, en cualquier cosa interesante», criticó Eduardo Hermida, el diputado de IU-Podemos.

También criticó el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, cómo el equipo de gobierno presentó el viernes pasado los Presupuestos. «Ha sido, la verdad, muy bonito», ironizó. «Como grupo político pueden hacer lo que quieran, pero es que tienen un problema muy serio en las formas, confunden el equipo de gobierno con la institución. Y eso es lo verdaderamente serio. Confunden que son el grupo político del Partido Popular, que gobierna esta institución, con las redes de comunicación de la institución», apuntó. «Sube el fondo complementario, sube la participación en tributos del Estado y suben los fondos europeos que ustedes fueron a Europa a decir que no le diesen a España los fondos europeos. Por lo tanto, alguna foto más de alguna administración amiga que favorece el aumento de presupuesto, podrían haber puesto», reprochó el portavoz socialista.

Afeó también Miguel Ángel Blanco al equipo de gobierno que «ven esta institución desde un punto de vista paternalista. Pero son malos padres y malas madres con los ayuntamientos, que es a los que se deben. Porque les dicen continuamente en qué tienen que gastar, cómo lo tienen que gastar, cuándo lo tienen que gastar, dónde lo tienen que gastar y cómo lo tienen que gastar. Eso no es ser buen padre», exclamó. «A pesar de que solo tienen que preocuparse en el reparto de fondos, que solo tienen que hacer eso, son malos gestores, no gestionan bien los fondos públicos porque solo se lo tienen que dar. Pero tenemos un problema serio porque no hay una estructura empresarial que asuma la ejecución del presupuesto», añadió.

«Han convertido esta institución en la caja de ahorros provincial de la Diputación de Palencia. Y tienen 50 millones de ahorros, solo les pedimos que cuando llegue la liquidación a los accionistas, que somos los ayuntamientos, como sabemos que va a salir positivo porque no van a ejecutar el 100% del presupuesto, pues que nos dén la parte que nos corresponde de dividendos», finalizó su intervención para calificar el presupuesto de «hueco, inerte y burocrático».

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en su intervención final, destacó el compromiso del equipo de gobierno en la elaboración de un presupuesto que refleja «proximidad con la ciudadanía, escucha activa a alcaldes, concejales, vecinos y asociaciones, y una apuesta firme por el medio rural». Subrayó que se trata de un presupuesto «responsable y equilibrado, plenamente alineado con las necesidades reales de los territorios, que prioriza la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes deciden vivir y trabajar en nuestros pueblos».

Asimismo, Armisén expresó su agradecimiento a los funcionarios y trabajadores de la Diputación, cuyo esfuerzo y dedicación han hecho posible la planificación y ejecución de los proyectos, y reconoció también la labor de los grupos políticos durante las comisiones y en la elaboración de enmiendas, cuyo diálogo constructivo enriquece la gestión de la institución. La presidenta puso en valor que la Diputación haya logrado elaborar un Presupuesto en tiempo y forma, que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Armisén destacó también la capacidad de la institución para captar fondos externos, lo que permite ampliar cada año las partidas disponibles y ejecutar proyectos que transforman la provincia, consolidando a la Diputación como motor de desarrollo económico, social y territorial.

Por otro lado, el pleno respaldó la adhesión de la Diputación a la Declaración de Unicef España con motivo del Día Mundial de la Infancia 2025. Además, aprobó, con la abstención del grupo Socialista, la declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que aprobó por unanimidad el Consejo Provincial de la Mujer.