Diez pasos que debes seguir para protegerte en Internet Aviso de 'ramsonware' Estos son los consejos para mantenerte 'a salvo' en la web de Julio César Miguel, presidente del Comité de Gestión del Sello de Ciberseguridad para Organizaciones EL NORTE Palencia Martes, 5 febrero 2019, 18:35

El 5 de febrero se celebra el Día Internacional del Internet Seguro. Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado así como organismos vinculados a la seguridad en el ciberespacio aprovechan para recordar los consejos indispensables para mantener nuestras cuentas y nuestros datos protegidos de los ciberdelincuentes.

Julio César Miguel, presidente del Comité de Gestión del Sello de Ciberseguridad para Organizaciones, ha elaborado este decálogo con los diez consejos imprescibles que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de manterse seguro al navegar en Internet.

1

Utiliza un buen 'antimalware'. Navegar por internet sin un 'software' que detecte y pare el código malicioso antes de que se instale en tu equipo es lo mismo que ir por la calle descalzo. Antes o después algo te hará daño.

2

Utiliza buenas contraseñas. Para mejor seguridad, se deben utilizar contraseñas largas y complejas (al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales). De esta forma la contraseña no será fácilmente deducible para los ciberdelincuentes.

3

No utilices la misma contraseña para todos los sitios. Por muy segura que sea una contraseña, si utilizas la misma en todos los sitios y uno de esos lugares resulta hackeado, los ciberdelincuentes tendrán la contraseña que utilizas en todos los sitios y podrán suplantar tu identidad en todos esos lugares. Utiliza un gestor de contraseñas.

4

Ten una copia de seguridad de tus datos. Ante un accidente, como la rotura del disco duro, o un 'ransomware', que es un tipo de código malicioso que cifra tus datos para pedirte un rescate después, la única solución fiable 100% es tener una copia de la información en un soporte que no esté conectado al equipo. Solo de esta forma garantizas la recuperación de la información perdida o cifrada.

5

Desconfía de los sorteos y otros lugares donde te pidan información personal. A menudo, en esos lugares lo único que hacen es recopilar información personal en cantidades masivas para luego enviar correos fraudulentos simulando ser tu banco o comerciar con la información que has proporcionado en el mercado negro para ataques más sofisticados.

6

No te conectes a 'wifis' desconocidas. Si te conectas a una wifi de este tipo debes saber que la persona controla la 'wifi' a la que te conectas podría conocer los sitios por los cuáles estás navegando, así como toda la información que mandas a través de ellos (pudiendo incluir, en algunos casos, incluso las credenciales de acceso).

7

No utilices programas para compartir archivos. Hay numerosos programas que se utilizan para compartir películas, vídeos, música, etc. El uso de esos programas implica un riesgo sumamente peligroso, pues no conocemos lo que descargamos, y si tiene alguna «sorpresa» en su interior, como un bonito troyano para controlar remotamente nuestro equipo. Lo mismo ocurre con los programas descargados de lugares desconocidos.

8

Protege tu 'router wifi'. Cambia la clave que viene de fábrica por una propia, y si no está activado el protocolo WPA2, actívalo. Ten en cuenta que si algún vecino se conecta a través de tu wifi y comete un delito, la policía irá a verte a ti, puesto que la IP desde la cuál se cometió dicho delito estaba asignada a tu contrato. Tendrás que dar muchas explicaciones…

9

Ten el sistema operativo actualizado. Todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades, es decir, fallos de seguridad. Según se van descubriendo esos fallos de seguridad, el fabricante va desarrollando «parches» para solucionarlos. Debemos tener activadas las actualizaciones automáticas para garantizar que se instalan las actualizaciones de seguridad y el sistema se mantenga seguro.

10

Desconfía de los correos electrónicos sospechosos. El correo electrónico sigue siento el medio más utilizado para distribuir 'malware'. Desconfía si te llega un correo (por ejemplo, de tu banco) invitándote a hacer 'login' porque sino, te desactivan la cuenta. O que pinches en un enlace. O con un fichero adjunto que no esperas. Desconfía en todos estos casos, aunque conozcas a la persona que te lo envía. Y si tienes dudas, asegúrate antes...