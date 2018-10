«Me han dicho mil veces que del dibujo no se podía vivir, pero se equivocaron» Mikel Santos 'Belatz', en el Centro Cultural Lecràc de Palencia. / El Norte Mikel Santos 'Belatz' ha sido uno de los dibujantes que ha participado en el Festival Ñam en Palencia y desgrana en esta entrevista su último trabajo, 'El tesoro de Lucio' MARCO ALONSO Domingo, 28 octubre 2018, 13:29

Mikel Santos 'Belatz' ha sido uno de los dibujantes que han participado en Palencia el Ñam –el festival que debe su nombre a los bocadillos que dotan de poder narrativo a esas pequeñas obras de arte llamadas cómics– y ayer estuvo en el Centro Cultural Lecràc para presentar su novela gráfica 'El tesoro de Lucio', que narra la vida de Lucio Urtubia, un anarquista que fue capaz de estafar al mismísimo First National City Bank con falsificaciones de travellers checks (cheques de viajero) mediante planchas de imprenta.

–Ha querido recoger en un libro la vida de Lucio, pero seguro que la historia le da para una trilogía...

–Pues sí. He tenido que condensar bastante para recoger el mensaje que él promulga, el de que podemos apretar las tuercas al sistema para que no nos ahogue y demostrar su vulnerabilidad.

–Lucio se enfrentó a un gigante y esa lucha puede inspirar en muchos ámbitos de la vida. ¿A usted le ha servido para creer más en que alguien que vive de la propiedad intelectual puede luchar contra el 'todo gratis'?

–Al final, el mensaje que puede quedar de lo que él hizo es que se puede acariciar la utopía. Un ciudadano de a pie consiguió tener en las manos esa utopía y casi la convirtió en realidad. Él dice que cada uno podemos cambiar las cosas desde nuestro ámbito más cercano para intentar estar todos en la misma línea paralela, sin jerarquías, sin nadie por encima de nadie. Él es un reconocido anarquista y parte de una base que trata de acabar con la desigualdad eliminando el poder y el Estado, que es bastante difícil.

–Hablando de utopías. ¿Cuántas veces le han dicho que no iba a poder vivir de sus dibujos?

–El primero fue mi padre, que me decía que me tenía que quitar esos pájaros de la cabeza y ahora se enorgullece bastante de su hijo. Sí que se puede equiparar un poco a la utopía de Lucio el hecho de haber conseguido vivir de lo que me apasiona a base de lo que promulga el propio Lucio, que es el trabajo. A mí me han dicho mil veces que del dibujo no se puede vivir, pero se equivocaron porque yo sabía que lo tenía que conseguir sí o sí, con fuerza de voluntad y esfuerzo. Alguno me habla de talento, pero eso lo tiene mucha gente y hace falta labrarlo, hay que sacar punta al lápiz para llegar. Hay que hacer más y hablar menos, como dice el propio Lucio Urtubia y al final, con esa base, conseguí que el dibujo fuese mi profesión.

–¿Y se llega a fin de mes con esta profesión?

–Es una profesión bastante complicada, pero sí se puede llegar a fin de mes. Al fin y al cabo, lo que hacemos los dibujantes es ser lo suficientemente versátiles para poder tocar diferentes palos y diversificar un poco. Si te centras solo en una cosa, tienes que ser el mejor y eso tampoco te asegura una longevidad porque las modas cambian y llega gente nueva. Esto no es cuestión de fama, no somos futbolistas.

–Las dificultades será muchas, pero trabajar para genios como Tim Burton compensará un poco...

–Sí, aunque ese tema en particular sirvió más para que yo tuviera una repercusión mediática que para que disfrutara de la satisfacción de haber trabajado con él, porque no lo hice directamente. Soy consciente de que vio mis dibujos, les dio el 'ok' y tener un pequeño vínculo con él es muy satisfactorio. En esta profesión trabajar para ciertas personas hace que piensen de antemano que eres bueno, cuando a lo mejor hay chavales que vienen detrás y son mucho mejores. Esta es una profesión en la que hay que saber venderse y el dibujante que es tímido tiene complicado crecer.

–Usted dibujó a Jack, el protagonista de Pesadilla antes de Navidad que acabó harto de vivir en un ciclo rutinario constante. Trabajar en algo creativo le ayudará a no acabar como Jack...

–Siempre que doy talleres a chavales les digo que tienen que luchar por sus sueños porque para mí levantarme todos los días y que mi trabajo sea enfrentarme a una página en blanco, que no sé qué va a tener al final del día, es un lujo. Sin denostar cualquier otro trabajo más mecánico, el nuestro es tan creativo que al final no te entra esa monotonía en la que piensas que han pasado años y haces lo mismo. Tenemos la sensación de que cada día es distinto y eso es gratificante.