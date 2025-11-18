El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El detenido por robo en un coche tenía un móvil y siete décimos de lotería

La Guardia Civil le sorprendió dentro del vehículo en Venta de Baños después de que varias personas alertaran de sus intenciones

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:00

El hombre de 26 años y nacionalidad marroquí detenido en la noche del pasado sábado por la Guardia Civil en Venta de Baños como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, después de que fuera sorprendido en el interior de un vehículo en la en la calle Plata de la localidad, portaba entre sus pertenencias durante su registro varios destornilladores para la apertura de vehículos, un teléfono móvil y siete décimos del sorteo extraordinario de Navidad.

Como ya avanzó El Norte de Castilla, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado sábado, cuando se recibieron varios avisos de un individuo merodeando por el aparcamiento anexo al polideportivo de la localidad de Venta de Baños, que estaba lleno de vehículos por un partido de fútbol. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó rápidamente al lugar, sin localizar a dicha persona.

Nuevas llamadas informaron de una persona que trataba de acceder al interior de vehículos en la calle Plata de la localidad. La patrulla se trasladó hasta esa nueva ubicación, localizando en el interior de un vehículo a un joven que coincidía con la descripción facilitada por los alertantes.

Ante estos hechos, los guardias civiles procedieron a la detención de esta persona, a quien le constan numerosos antecedentes por hechos similares, así como por drogas y alteraciones del orden. De hecho, su ficha aparece en las bases de datos de Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra.

