Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil. M. Moras

Palencia

Detenido por robar dentro de un vehículo en Venta de Baños

Los hechos se produjeron el sábado por la tarde, cuando el joven fue sorprendido 'in fraganti' en el interior de un coche en la calle Plata

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:08

La Guardia Civil ha detenido a un joven marroquí de 25 años con innumerables antecedentes policiales por el robo dentro de un vehículo en la calle Plata de la localidad de Venta de Baños.

La detención tuvo lugar en la tarde del sábado, después de que sorprendieran 'in fraganti' al joven cuando estaba robando en el interior del vehículo y se diera aviso a la Guardia Civil de Venta de Baños, que le localizó poco después y procedió a su detención.

El joven marroquí cuenta con numerosos antecedentes (por hurtos, drogas, alteraciones del orden...) en todas las bases de datos (Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra...) y el robo dentro del vehículo fue corroborado por las cámaras de un negocio cercano.

Ante la Guardia Civil solo se ha comunicado dicho robo, si bien se está a la espera de otras posibles denuncias.

