El detenido por una presunta violación en un piso de una ONG, en libertad con cargos Comisaría de Policía de Palencia. / Alba Bardón Los hechos ocurrieron supuestamente el día 5 y la víctima, una joven madrileña, asegura que también la retuvo en la casa durante unas horas RICARDO SÁNCHEZ RICO Miércoles, 29 agosto 2018, 21:14

El joven detenido por dos delitos de violación y detención ilegal cometidos presuntamente el pasado día 5 contra una joven en una vivienda de acogida de una ONG en la que reside el supuesto agresor se encuentra en libertad con cargos, mientras prosiguen las diligencias judiciales abiertas a raíz del caso.

Más información Una joven denuncia haber sido violada y retenida en un piso de acogida de una ONG en Palencia

El Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Palencia continúa a su vez con las investigaciones para esclarecer los hechos por los que se investiga al joven, que es de origen extranjero, después de la denuncia formulada por la víctima, una joven madrileña que se aloja en Palencia en el domicilio de una amiga.

Según la denuncia, los hechos se produjeron en la mañana del pasado 5 de agosto, después de que la joven, de unos 30 años, hubiera conocido al supuesto agresor por la noche. Al parecer, cuando ella le acompañó al piso de acogida en el que reside el supuesto agresor –podría tratarse de un refugiado, si bien no ha habido confirmación oficial al respecto– con un compañero, este se volvió agresivo y, en la vivienda de la ONG, presuntamente la habría agredido sexualmente y retenido contra su voluntad por espacio de unas horas.

La víctima asegura que, sobre las 12:00 horas, pudo escapar de la casa del joven y llegar a la suya, desde donde avisó a la Policía Nacional, acompañando los funcionarios de los cuerpos y fuerzas del Estado a la víctima a someterse a un examen médico y procediendo a detener al joven de nacionalidad extranjera, que tiene más de 20 años.

Desde la ONG con la que parece vinculado el joven se insistió en que no se tiene conocimiento alguno de los hechos, al tiempo que se aseguró que, al menos en la fase inicial de su programa, esto es, en la de acogida en centros propios (en pisos que alquila la ONG, donde los beneficiarios del programa están seis meses) no existe constancia de que haya habido algún detenido. «Si fuera así, tendríamos que informar al Ministerio», agregaban desde la ONG, al tiempo que insistían en que, de estar involucrado en los hechos algún usuario de las otras dos fases (las de integración y de autonomía, en las que alquilan sus propios pisos y reciben ayuda y asistencia a cambio de que participen en formaciones), tienen su independencia para contar o no lo que les ocurra.

«No tenemos constancia de que haya medidas judiciales en marcha en relación con algún beneficiario del programa», apostillan desde la ONG con la que se ha vinculado al joven extranjero detenido por los presuntos delitos de violación y de retención ilegal de una joven en la capital palentina.