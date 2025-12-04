Detenido un joven de 20 años por tráfico de drogas en Guardo La Guardia Civil le sorprendió arrojando hachís por la ventanilla del vehículo

El Norte Palencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:42

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un varón de nacionalidad española y de 20 años como autor de un supuesto delito de tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 30 de noviembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil que circulaba por Guardo, encontró un vehículo parado con la ventanilla bajada, mientras el conductor conversaba con un peatón.

Posteriormente, observan que el conductor arrojó una bolsa por la ventanilla, la cual contenía una pequeña cantidad de hachís.

Por ello los agentes registraron el vehículo, localizando una báscula de precisión y una gran cantidad de hachís, que sumada a la que arrojó, dio un peso total de 96 gramos, procediendo a su detención.