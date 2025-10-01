Detenido en el mismo día por malos tratos y orden de detención por hurto

El Norte Palencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:22 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre residente en Palencia por dos hechos distintos a lo largo del mismo día.

En la mañana del martes, la Policía Nacional, tras una llamada recibida en la Sala 091 de la Comisaría de Palencia, tuvo que acudir a un domicilio de la calle Alfonso XII por un problema familiar entre una pareja, alertados por el hijo de ella. Entrevistados con el alertante, informó de que, momentos antes, su madre y la pareja sentimental de esta habían tenido una discusión, pero que él ya que se ha marchado del domicilio. Su pareja sentimental le denunció por malos tratos y agresión sexual.

Por parte de las patrullas se realizó una batida por la zona para localizar a la persona que tuvo la discusión. Una vez localizada, se la identificó y se comprobó que tenía vigente una orden de detención por parte de un Juzgado de Zaragoza por haber sido condenado por un delito menor, concretamente un hurto.

Se procedió a su detención y fue trasladado a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. El juzgado de guardia le puso en libertad al abonar el dinero que se le impuso como multa.