Detenido en el mismo día por malos tratos y orden de detención por hurto

PalenciaDetenido en el mismo día por malos tratos y orden de detención por hurto
El hijo de la víctima alertó a la Policía Nacional, que localizó al hombre, buscado por un Juzgado de Zaragoza
Palencia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:22
La Policía Nacional ha detenido a un hombre residente en Palencia por dos hechos distintos a lo largo del mismo día.
En la mañana del martes, la Policía Nacional, tras una llamada recibida en la Sala 091 de la Comisaría de Palencia, tuvo que acudir a un domicilio de la calle Alfonso XII por un problema familiar entre una pareja, alertados por el hijo de ella. Entrevistados con el alertante, informó de que, momentos antes, su madre y la pareja sentimental de esta habían tenido una discusión, pero que él ya que se ha marchado del domicilio. Su pareja sentimental le denunció por malos tratos y agresión sexual.
Por parte de las patrullas se realizó una batida por la zona para localizar a la persona que tuvo la discusión. Una vez localizada, se la identificó y se comprobó que tenía vigente una orden de detención por parte de un Juzgado de Zaragoza por haber sido condenado por un delito menor, concretamente un hurto.
Se procedió a su detención y fue trasladado a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. El juzgado de guardia le puso en libertad al abonar el dinero que se le impuso como multa.
