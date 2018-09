El PP destaca la promoción de la ciudad tras el multitudinario concierto de Maluma Maluma, en el concierto. / Marta Moras La Plataforma de la Mujer denuncia de nuevo que se haya destinado dinero público a financiar un cantante que, según aseguran, con sus letras denigra a la mujer PILAR ROJO Palencia Miércoles, 5 septiembre 2018, 15:20

La resaca del multitudinario concierto del colombiano Maluma, que ha reunido a más de 8.500 personas en el estadio Nueva Balastera, sigue teniendo doble lectura. El equipo de gobierno municipal del PP destaca la trascendencia internacional que ha cobrado la ciudad y la promoción que conlleva, mientras que la Plataforma de la Mujer insiste en que no debería haberse dedicado dinero público para financiar un cantante que, según sus consideraciones, menosprecia de forma permanente a la mujer.

Alfonso Polanco ha señalado que el concierto de Maluma ha permitido celebrar las mejores fiestas de la historia de la ciudad y ha incidido en que la presencia de un artista internacional de primer nivel ha permitido captar no solo a un numeroso público palentino, sino también a miles de personas de otros lugares. El regidor ha recordado que esta actuación en el estadio Nueva Balastera se trata del evento más importante en número de espectadores de la historia de la ciudad y ha contribuido de forma importante a divulgar el nombre de Palencia por muchos lugares y a ejercer un trabajo de promoción inigualable.

Este mensaje de optimismo es absolutamente opuesto al que lanza la Plataforma de Mujeres Palentinas, que agrupa a numerosas asociaciones en defensa de la mujer y que insiste en que no resulta aceptable dedicar dinero público a una actuación que denigra a la mujer. En la campaña que puso en marcha en la plataforma change.org recogió más de 25.000 firmas contra el concierto. «Nosotros esatmos defendiendo una lucha feminista que para él no existe, como demuestra en sus vídeos y en las letras de sus canciones. Pero contra el mensaje que nos envía quien dice que si no nos gusta, con no acudir al concierto ya basta, tenemos que decir que el problema es que se está dedicando dinero público a un acto que, según ha quedado demostrado, también tenía muchos ciudadanos en contra. «No tiene ningún sentido crear un punto morado como símbolo de defensa de la mujer y repartir pulseras y, por otro lado, financiar este tipo de espectáculos», afirmó Margarita Agüero.