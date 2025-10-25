Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera

El Norte Palencia Sábado, 25 de octubre 2025, 09:43 Comenta Compartir

La supervisión de los trabajos de plantación para la creación del denominado 'Bosque de los Municipios' de Brañosera ha sacado a la luz un amplio yacimiento arqueológico «de enorme importancia científica y patrimonial». Así lo confirman desde el Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico (Imbeac), que también precisan que este «gran espacio monumental y ritual que estuvo en uso durante al menos 3.000 años» se ha denominado 'La Braña 2'. En concreto, fue entre el final del Neolítico-Calcolítico (3.000-2.000 a. C.) y «al menos» el final de la Edad del Hierro (siglo I a. C.), aunque la mayor parte de los monumentos se sitúan en la Edad del Bronce (2000-900 a. C.).

Además, estas mismas fuentes señalan que se han hallado nuevas estructuras arqueológicas en una zona próxima al Cruce de Grullos, en un área en el que ya se localizaron construcciones entre 2012 y 2015. «Se trata de un conjunto de estructuras que todo indica que son contemporáneas a las de 'La Braña 2'», añaden desde esta asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada a la investigación arqueológica.

En total, se han descubierto 217 estructuras: dos menhires, tres dólmenes, 202 túmulos, tres estelas, cuatro altares con cazoletas, dos plataformas tumulares y un círculo de piedra. No obstante, se esperan más hallazgos durante la siguiente fase de investigación, programada para este otoño. «Por su extensión y por su estructura interior homogénea, este conjunto es como un museo al aire libre de este tipo de arquitectura monumental», valoran desde el Imbeac, al tiempo que hacen hincapié en la necesidad de continuar con estos trabajos «dada la gran importancia del descubrimiento realizado y las dificultades que supone trabajar el arqueología de alta montaña».

El seguimiento arqueológico se inicio en noviembre de 2024 con el inicio de la plantación del 'Bosque de los Municipios', una iniciativa desarrollada para conmemorar el 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, y se retomó el pasado mes de abril -tras la temporada de nevadas- hasta dar por finalizada esta fase inicial en junio.

«Sea protegido adecuadamente»

El estudio de estas actuaciones ha sido financiado por la institución Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León junto al Imbeac y ha contado con la colaboración de diversas empresas. Asimismo, los trabajos han sido supervisados por los técnicos de Patrimonio Arqueológico de la Consejería de Cultura, a los que se ha facilitado toda la información necesaria para que este «excepcional conjunto sea protegido adecuadamente».

«Este descubrimiento confirma las hipótesis que hemos desarrollado a partir de los descubrimientos de estructuras arqueológicas similares localizadas dentro del proyecto 'Monte Bernorio en su entorno', llevado a cabo en la Montaña Palentina en las dos últimas décadas, que es la existencia de una gran vía trashumante y trasterminante que estuvo en uso desde el Neolítico Final, pero con un especial auge desde la Edad del Bronce, y tiene uno de sus puntos terminales en el conjunto que forman Cruce de Grullos y 'La Braña 2'», concluyen desde el Imbeac.

