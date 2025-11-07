El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen del acuartelamiento de Guardo.

Desalojan las viviendas del cuartel de la Guardia Civil de Guardo por unas grietas

Los estudios iniciales determinan que el área de atención al ciudadano es segura, por lo que se siguen prestando esos servicios en el propio acuartelamiento

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:47

Unas grietas en un muro del cuartel de la Guardia Civil de Guardo detectadas el pasado miércoles han obligado al desalojo provisional de los residentes. Las grietas fueron revisadas por un arquitecto colegiado, y ante el peligro que pudiera representar para los moradores del acuartelamiento, se ordenó su desalojo.

Al día siguiente, los servicios técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil revisaron exhaustivamente la edificación en este municipio de la provincia de Palencia y concluyeron la necesidad de de acometer estudios más detallados. No obstante, se ha mantenido el desalojo como medida al ser la zona de viviendas la más afectada.

También los estudios iniciales han determinado que el área de atención al ciudadano es segura, por lo que se siguen prestando todos los servicios de la Guardia Civil en las instalaciones del propio acuartelamiento. Los habitantes del Cuartel que lo han necesitado han sido alojados en establecimientos hoteleros cercanos de modo provisional.

