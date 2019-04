Desahucian a una familia con dos bebés de uno y dos años en Palencia

La presencia de una treintena de personas en el portal 35 de la Avenida Asturias de Palencia no ha logrado frenar el desahucio de una familia de ciudadanos de origen marroquí con dos bebés, de uno y dos años, que tuvieron que abandonar la casa en la que vivían de alquiler después de que no llegase la paralización del lanzamiento judicial. El abogado de los propietarios de la vivienda aseguraba que se trataba del sexto intento de desahucio por problemas impago, mientras que los afectados lo negaron categóricamente y aseguraron que no habían recibido ninguna notificación de impago.

«Nos hemos puesto todos pegados al portal, agarrados entre todos para tratar de evitar que entraran, pero no lo hemos conseguido y nos han ido sacando uno a uno», explicaba una de las personas que ha tratado de frenar el desahucio, que añadió que solo intentaban prolongar dos semanas más la estancia de la familia en la vivienda, ya que habían encontrado un nuevo piso de alquiler al que entrarán el mes próximo. Finalmente, los Servicios Sociales han conseguido que Cáritas facilite a la familia un lugar provisional en el que vivir hasta que puedan entrar a su nueva vivienda.