El derbi destrona al Palencia Cristo

La Balastera ha vivido este domingo un ambiente como hacía mucho que no se veía, ese que convierte un derbi palentino en algo más que ... noventa minutos de fútbol. El estadio palentino disfrutó de nuevo del intenso sabor a fútbol con un excelente ambiente en las gradas. El Palencia CF salió más firme y encontró muy pronto el camino del gol, aprovechando un penalti –anotado por Canario– que alteró por completo el tono inicial del encuentro, mientras que el Palencia Cristo necesitó unos minutos para recomponerse y volver a engancharse al pulso de un duelo vibrante, encontrando el empate instantes más tarde con un golazo de Mikel de falta directa. Los de 'Marchena' lograron desequilibrar la balanza en el inicio de la segunda mitad, gracias al gol de Iker, y se llevaron tres puntos fundamentales que les colocan colíderes.

El derbi capitalino arrancó vibrante, con el Palencia Cristo luciendo una camiseta especial en homenaje a José Mario Cano. Un inicio donde el Palencia CF fue superior y donde, a las primeras de cambio, los visitantes encontraron el gol. Error de Apa al ir a despejar un balón dentro del área, llevándose por delante a Iker. Penalti en el minuto 5 que cambiaba por completo el guion del encuentro. Canario anotó desde los once metros pese a que Álex Fernández adivinó su intención, pero no logró evitar el gol aunque tocó al balón.

Los de Chuchi Jorques lograron reponerse al golpe psicológico y poco a poco fueron equilibrando la balanza. Lisardo despejó de puños una falta lateral lanzada por Apa e instantes más tarde atrapaba un remate de Mikel prácticamente sin ángulo. Sobrepasado el minuto 20 de juego llegaba la oportunidad idónea a balón parado para el Palencia Cristo. Mikel firmó un excelso lanzamiento de falta que superó a la barrera y a Lisardo, restableciendo el empate con un golazo de falta directa. El tanto espoleó a los locales, que rozaron el segundo apenas cinco minutos más tarde. Gran jugada individual de Rober, que remató potente y de volea contra el larguero.

Los últimos compases de la primera mitad cambiaron nuevamente de dueño, con el Palencia CF disponiendo de hasta tres oportunidades para marcharse por delante al descanso. Primero, Iker remató al palo corto en un mano a mano y se encontró con una parada excelente de Álex Fernández con el pie. Los visitantes lo intentaron también al contragolpe. Samu se quedó solo delante del portero local tras un envío largo, pero la definición del atacante se topó con otra parada espectacular del guardameta del Palencia Cristo. La última de los de 'Marchena' llegaría con un envío lateral de Héctor al que no pudo llegar por muy poco Iker en boca de gol.

La segunda mitad arrancó de forma idéntica a la primera, de manera idílica para los intereses del Palencia CF. Disparo de Samu en el interior del área que desvió ligeramente Iker para adelantar nuevamente a los de 'Marchena' en el marcador. Un jarro de agua fría para el Palencia Cristo al que esta sí le costó responder. El Palencia CF trató de bajarle marchas al partido, defendiendo el marcador favorable y defendiendo en un bloque bajo ante el que los de Chuchi Jorques no encontraban rendijas. La de Javi Rubio, de cabeza desviado, fue una de las pocas ocasiones locales hasta la recta final del encuentro.

En los últimos diez minutos de partido, el Palencia Cristo logró encerrar al Palencia CF en su campo, tirando más de corazón que de fútbol. Los locales dispusieron de una oportunidad muy parecida a la que supuso el segundo tanto visitante, con un centro-chut de Cesitar que tocó ligeramente Mikel, pero que atrapó Lisardo. Ezequiel lo intentó desde la media distancia con un disparo desviado y de nuevo Lisardo intervino de puños para despejar un centro lateral del Palencia Cristo que prometía peligro. Ivi tuvo en sus botas el empate en la última acción del encuentro con un remate desde la frontal que se marchó demasiado cruzado.

Con este triunfo, el Palencia CF y el Atlético Tordesillas colideran la tabla, ambos con 26 puntos. Los de Chuchi Jorques caen hasta la tercera plaza, a tan solo un punto del liderato.