Cesitar, del Palencia Cristo, y Rodri, del Palencia CF, pugnan por un balón rodeados de compañeros y rivales en el derbi de la capital. Lucía Gil Maestro

El derbi destrona al Palencia Cristo

El Palencia CF se lleva los tres puntos ante el que era líder y se sitúa a la cabeza de la tabla junto al Tordesillas

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:45

La Balastera ha vivido este domingo un ambiente como hacía mucho que no se veía, ese que convierte un derbi palentino en algo más que ... noventa minutos de fútbol. El estadio palentino disfrutó de nuevo del intenso sabor a fútbol con un excelente ambiente en las gradas. El Palencia CF salió más firme y encontró muy pronto el camino del gol, aprovechando un penalti –anotado por Canario– que alteró por completo el tono inicial del encuentro, mientras que el Palencia Cristo necesitó unos minutos para recomponerse y volver a engancharse al pulso de un duelo vibrante, encontrando el empate instantes más tarde con un golazo de Mikel de falta directa. Los de 'Marchena' lograron desequilibrar la balanza en el inicio de la segunda mitad, gracias al gol de Iker, y se llevaron tres puntos fundamentales que les colocan colíderes.

