Denuncian a cuatro jóvenes por tirar las mesas de una terraza de Palencia a una fuente Las mesas, junto a la fuente a la que fueron lanzadas esta madrugada. / El Norte Se enfrentan a una multa de entre 60 y 250 euros por una infracción leve de la Ordenanza de Conviencia M. A. Palencia Viernes, 29 marzo 2019, 12:58

No es la primera vez que sucede, pero esta vez han pillado a los vándalos con las manos en la mesa. La Policía Local ha denunciado esta madrugada a cuatro jóvenes por tirar las mesas de la terraza del bar la Barra de Villodo a la fuente de la Plaza Rinconada de San Miguel.

Eran las 3:30 de la madrugada y los agentes pudieron comprobar como cuatro personas de entre 18 y 23 años lanzaban las mesas a la citada fuente, por lo que identificaron a los jóvenes, que fueron denunciados por cometer una infracción leve recogida en la Ordenanza Reguladora para la Promoción de la Convivencia del Ayuntamiento de Palencia, que puede acarrear una multa de entre 60 y 250 euros.

Desde el establecimiento aseguran que las mesas estaban unidas con una cadena, pero que los vándalos lograron forzarlas hasta separarlas para poder tirarlas a la fuente. No obstante, señalan que su mobiliario no ha sufrido desperfectos importantes por esta acción, que no ha sido la única de estas características que se han vivido en los cinco años que lleva abierto el negocio. «El año pasado, en la madrugada de un sábado a un domingo, pillamos a unos chicos que estaban arrancando todos los bambús que tenemos en las jardineras. Llamamos a la Policía, pero al final negociamos con los chicos y les dijimos que si nos compraban otros bambús y los replantaban, no les denunciábamos. Y así lo hicimos», afirman desde el establecimiento, al que hace tres veranos también les rajaron cuatro sillas y las tiraron después al patio del colegio Jorge Manrique.

Los actos vandálicos de esta madrugada en la capital palentina no solo se han circunscrito a la Plaza Rinconada de San Miguel. Y es que, la Policía Local identificó y denunció a las 3:56 horas a una persona por destrozar una papelera en la calle Obispo Lozano.