El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chatarra encontrada en la quesería abandonada. El Norte

Palencia

Denunciados dos 'okupas' de una antigua quesería en el Camino de San Román

La Policía Local recibió aviso de una columna de humo en la instalación abandonada y localizó a las dos personas en las inmediaciones cubiertas de hollín

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:17

Comenta

La Policía Local de Palencia ha denunciado a dos personas por la ocupación de una antigua quesería situada en el camino de San Román donde se encontraron algunos enseres personales, así como chatarra y cables de cobre de los que se desconoce su origen.

Los hechos tuvieron lugar este martes, cuando la central recibió un aviso sobre la presencia de una columna de humo en una quesería abandonada. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local se personó en el lugar y fue testigo de que había muchas estancias cubiertas por una densa capa de humo, por lo que se dio aviso al Parque de Bomberos de Palencia. Mientras estos intervenían, los agentes intentaron contactar con el titular de la instalación sin éxito.

Minutos más tarde, una patrulla localizó en las proximidades a dos personas completamente cubiertas de hollín, las cuales no portaban identificación personal, por lo que fueron trasladadas a la Comisaría de Policía Nacional a efectos de identificación.

Acto seguido, los agentes volvieron a la quesería donde encontraron un abrigo con el DNI de uno de ellos, situándolos en el lugar de los hechos.

La Policía Local ha puesto en conocimiento de Policía Nacional los hechos por si pudieran imputarse ilícitos penales.

Por otro lado, desde la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local se ha realizado un informe sobre el estado de abandono de la propiedad en la que sucedieron los hechos por el peligro que representa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  4. 4 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  5. 5

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  6. 6

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  7. 7

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  8. 8

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Denunciados dos 'okupas' de una antigua quesería en el Camino de San Román

Denunciados dos &#039;okupas&#039; de una antigua quesería en el Camino de San Román