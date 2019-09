Así es 'Decorador', el Toro de las Peñas de Paredes de Nava 'Decorador', el utrero de 477 kilos, que protagonizará la suelta del sábado. / El Norte El astado de Concepción Quijano, de 477 kilos, saltará desde un cajón a las calles el sábado, día en el que también se celebrará el concurso de cortes EL NORTE Palencia Miércoles, 11 septiembre 2019, 20:45

Paredes de Nava celebra un año más las fiestas patronales de la Virgen de Carejas y los toros volverán a ser el elemento estrella. Como novedad este año, el municipio terracampino acogerá el sábado 14 a las 17:30 horas la suelta por el recorrido del encierro de un novillo desde un cajón. El astado, un utrero de 477 kilos de la ganadería Concepción Quijano llamado 'Decorador', será el gran reclamo de unas fiestas que este año contarán con un concurso de recorte libre plagado de estrellas del toreo a cuerpo libre. Eusebio Sacristán 'Use', Pablo Martín 'Guindi' y Javier Manso 'Balotelli', entre otros, compartirán cartel con el cortador paredeño Álex Rojo, que debuta en casa ante un público que le conoce bien.

Con la suelta de 'Decorador' Paredes de Nava se convierte en el único municipio de la provincia de Palencia que realiza este tipo de festejo, muy arraigado en el Levante y que poco a poco se ha ido importando a tierras castellanas. El Ayuntamiento ha decidido ampliar el programa festivo con esta actividad debido a que era muy demandada por los vecinos, tal y como explica el concejal de Festejos, Jacob Nieto. «Ha sido a petición de las peñas y aficionados. Está de moda en otras zonas y nos ha parecido interesante incluirlo en el programa», explicó el concejal, que añade que esta iniciativa se ha denominado 'el toro de las peñas' porque son ellas las que más han peleado porque esta suelta fuera una realidad.

Las fiestas de este año se prolongarán más de lo habitual. Con la coincidencia de la festividad de la Virgen de Carejas en domingo, los Benditos Novillos alargarán su extensión, de manera excepcional, hasta el martes 17. Diez días de fiesta y casi un millar peñistas, han provocado que se sumen muchas novedades a este programa festivo. La temática taurina protagoniza alguna de estas actividades, como los vermuts novilleros acompañados de cinco conciertos o el esperado bolsín taurino. Para evitar posibles manipulaciones en le veredicto del bolsín, el jurado estará formado por el propio público para elegir a los dos triunfadores, que serán los encargados de lidiar los cuatro novillos de la novillada sin picadores del 15 de septiembre.

Además de los festejos taurinos, la música también formará parte del jolgorio en Paredes de Nava. El concierto de Seguridad Social, programado para el viernes 13 a las 0:30 horas, será el plato fuerte de las fiestas y miles de personas podrán cantar al unísono temazos inmortales como 'Chiquilla', 'Come ranas' o 'Quiero tener tu presencia'. No obstante, el recuerdo de otros grandes músicos estará presente con tributos a The Rolling Stones o Los Secretos. También, los más pequeños tendrán su lugar con un encierro infantil, sesiones de teatro o una discomóvil que ponen de manifiesto que estas fiestas son para todos los públicos.