David Morante y Elisa Hernández conquistan el Cros de Palencia en el parque Isla Dos Aguas

El XXXI Cros del Patronato volvió a convertir este domingo el Parque Isla Dos Aguas en el epicentro del atletismo palentino. Bajo un cielo plomizo, ... pero sin lluvia, la clásica cita del calendario local reunió a cerca de 400 corredores de todas las categorías en una mañana ideal para el campo a través. La temperatura suave, el césped húmedo y algunos charcos en las zonas más sombrías del circuito ofrecieron el escenario perfecto para disfrutar de la esencia del cros. Una mañana coronada con la prueba popular donde reinaron David Morante –que repitió triunfo respecto a la edición del año pasado– y Elisa Hernández.

La jornada se desarrolló sin incidencias y con un ambiente inmejorable. Familias enteras, atletas federados, escolares y populares compartieron una vez más la magia de una prueba que combina tradición y cercanía. Desde primera hora, los pequeños de las categorías de promoción llenaron de color el trazado antes de dar paso a la prueba popular, disputada sobre un recorrido completamente de hierba que volvió a incluir parte de la pista de prácticas del campo de golf.

En la carrera masculina, la emoción se mantuvo hasta los metros finales. El joven palentino Javier San Vicente, de categoría sub16, fue el encargado de marcar el ritmo desde la salida, tirando con valentía de un grupo cabecero que se mantuvo compacto durante buena parte de la prueba. Por detrás, los favoritos aguardaban su momento, y el desenlace no llegó hasta el último giro. Allí, David Morante impuso su cambio de ritmo con autoridad para revalidar el título conseguido en la pasada edición, cruzando la meta con un tiempo de 12:13, tres segundos por delante de Sergio Sotelo Nieto (12:16) y seis sobre José María Cantero Herrero (12:19), completando el podio.

«Venía con dudas y me había tomado la prueba como un entrenamiento. Me ha costado, pero al final ese cambio que tengo al entrar por abajo lo he notado y me he podido llevar la victoria», reconocía Morante tras cruzar la meta, satisfecho por repetir triunfo en un escenario que considera especial. «La semana que viene tenemos el clasificatorio para el Nacional de Atapuerca y le pedí a mi entrenador correr aquí. Me hacía ilusión volver y vivir este ambiente».

Entre las mujeres, la carrera tuvo un desarrollo similar, aunque con cambio de líder en el último tramo. La vallisoletana Laura Fernández Sahornil (sub23) dominó el recorrido durante buena parte de la prueba, marcando un ritmo constante que solo la experiencia de Elisa Hernández fue capaz de resistir. La atleta del Capiscol, que competía 'en casa', fue de menos a más hasta dar alcance a Fernández en la última vuelta. Su ataque final resultó definitivo para lograr la victoria con un crono de 13:58, por delante de Fernández (14:06) e Irene Álvarez Andrés (14:19). que fue quien completó el podio.

Jóvenes con mucha fuerza

«Venía más relajada después del Europeo máster, donde logré oro y bronce, y me lo tomé como un entrenamiento fuerte. Las jóvenes vienen muy fuertes y hasta prácticamente la última vuelta no he pasado a la otra chica. He buscado mantener un esfuerzo continuo hasta el final y me he encontrado muy bien», explicaba Elisa Hernández después de sumar un nuevo triunfo a su extenso palmarés.

Con ambos vencedores firmando actuaciones de nivel, el Cros del Patronato volvió a demostrar por qué se ha consolidado como una de las pruebas más emblemáticas del atletismo palentino. Treinta y una ediciones después, la cita mantiene intacto su espíritu: el de un campo a través inclusivo, cercano y abierto a todos los públicos, en el que conviven la élite local, los escolares y quienes simplemente disfrutan de correr sobre la hierba. Una fiesta del cros en pleno corazón de la capital.