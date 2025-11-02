El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los corredores toman la salida en el cros de Palencia.

Los corredores toman la salida en el cros de Palencia. Lucía Gil Maestro

David Morante y Elisa Hernández conquistan el Cros de Palencia en el parque Isla Dos Aguas

Cerca de 400 atletas de todas las edades dieron color a una XXXI edición marcada por el buen ambiente y una agradable temperatura

Adrián García González

Palencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

El XXXI Cros del Patronato volvió a convertir este domingo el Parque Isla Dos Aguas en el epicentro del atletismo palentino. Bajo un cielo plomizo, ... pero sin lluvia, la clásica cita del calendario local reunió a cerca de 400 corredores de todas las categorías en una mañana ideal para el campo a través. La temperatura suave, el césped húmedo y algunos charcos en las zonas más sombrías del circuito ofrecieron el escenario perfecto para disfrutar de la esencia del cros. Una mañana coronada con la prueba popular donde reinaron David Morante –que repitió triunfo respecto a la edición del año pasado– y Elisa Hernández.

