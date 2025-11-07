El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejandro Lara, en 'Latido y tañido'.

Alejandro Lara | Bailarín y coreógrafo

«En la danza española no hay que huir de las raíces, sino reinterpretarlas»

«Mi último espectáculo nació del corazón y en él utilizo un lenguaje introspectivo y muy emocional», afirma el autor de 'Latido y tañido', este viernes en el Principal

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

'Latido y tañido' es el título del espectáculo de danza y música que llega este viernes, a las ocho y media de la tarde, ... al Teatro Principal de Palencia de la mano de la compañía Alejandro Lara Dance Project, que comenzó a andar en 2021 y que presentó hace dos años en este mismo coliseo su segundo trabajo: 'Irreverente'. Cinco bailarines y dos músicos en directo acompañan al bailarín, director y coreógrafo que bautiza esta formación que, con tan sólo cuatro años, se ha convertido en un referente de la danza española conjugando tradición y vanguardia. Alejandro Lara (Madrid, 1993) anuncia que ya tiene en capilla un nuevo proyecto que estrenará en 2026.

