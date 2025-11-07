'Latido y tañido' es el título del espectáculo de danza y música que llega este viernes, a las ocho y media de la tarde, ... al Teatro Principal de Palencia de la mano de la compañía Alejandro Lara Dance Project, que comenzó a andar en 2021 y que presentó hace dos años en este mismo coliseo su segundo trabajo: 'Irreverente'. Cinco bailarines y dos músicos en directo acompañan al bailarín, director y coreógrafo que bautiza esta formación que, con tan sólo cuatro años, se ha convertido en un referente de la danza española conjugando tradición y vanguardia. Alejandro Lara (Madrid, 1993) anuncia que ya tiene en capilla un nuevo proyecto que estrenará en 2026.

–Desembarca en Palencia con 'Latido y tañido', con el que gira desde el año pasado.

–Así es. Regreso a Palencia para presentar mi nuevo espectáculo. Estuve en el Teatro Principal con el segundo, 'Irreverente', con el que vendimos todas las entradas y, sinceramente, fue una de nuestras mejores representaciones, el público estuvo entregadísimo y fue una noche inolvidable. Volver a Palencia me llena de ilusión; tengo muchas ganas de presentar al público palentino mi nuevo trabajo.

–¿Qué mimbres utilizó para la puesta en marcha de su último proyecto?

–Este espectáculo nació prácticamente del corazón. Tenía un bloqueo creativo y, a través de los movimientos y energías guardadas, se creó un nuevo lenguaje y una nueva forma de narrar el movimiento y, poco a poco, fue surgiendo el concepto del latido del corazón y el tañido de las cuerdas de los instrumentos musicales hasta conformar todas las escenas del espectáculo.

–El título es una metáfora de las emociones y estímulos que nos hacen sentir vivos.

–Efectivamente. Esta obra está integrada por ocho artistas en escena, seis bailarines y dos músicos en vivo, y con ella quería reinterpretar la música española de los años 50, 60 y 70, que, al fin y al cabo, han redefinido la música de los compositores actuales. De ahí que me basara en Albéniz, Falla, Turina, Granados…, eligiendo las piezas que más me significaron en mi infancia y en mi época como alumno del conservatorio de danza, creando una sinergia entre música y danza, unido a ese cariño que tenía hacia esas composiciones.

–Introducir música en directo es una complicación más para el director y coreógrafo de una obra, como es su caso.

–Sin duda, pero yo siempre pienso en el resultado final. En mi primer espectáculo, 'Fantasía', introduje un piano de cola, que aparece como eje central del mismo, y, en el segundo, 'Irreverente', no metimos música en directo, pero sí había una composición original basada en las partituras de 'Iberia' de Albéniz. Y en 'Latido y tañido' la música en directo sirve para introducir energías y emociones que el público pudiera sentir; necesitaba ese plus que tiene la música en vivo, que otorga una mayor viveza al espectáculo y, así, traspasar la cuarta pared para que los espectadores palpasen esas sensaciones.

–¿Qué distingue a 'Latido y tañido' de sus dos montajes anteriores?, ¿es el más redondo de los tres?

–Creo que los tres son bastante redondos, algo que se comprueba en el histórico de representaciones que hemos tenido y, más aún, cuando han salido de una compañía que surgió hace cuatro años. Hoy, la compañía se ha convertido en un referente; hace dos meses nos han nombrado 'compañía residente' de la Comunidad de Madrid. Y lo que le distingue a 'Latido y tañido' es que utilizo un lenguaje más introspectivo, sin juicios, y muy emocional. En la danza española estamos acostumbrados a que no haya una evolución y a anclarse en el pasado, algo con lo que yo no comulgo. En mi último espectáculo puse todas mis emociones al servicio del mismo y ha resultado ser un éxito innegable, tanto de crítica como de público, sin olvidar las nominaciones a los premios Max, porque he abierto mi corazón.

–¿La experimentación constituye una de sus aristas como artista?

–En ningún momento, quise forzar una experimentación. Llevo un tiempo viendo a mi alrededor una intencionalidad para demostrar quién es más moderno y futurista y se nos olvida algo único que es la danza española, un sello que nos define y que nos alza al pedestal. No hay que huir de las raíces, sino reinterpretarlas y llevarlas al folclor popular para empoderarlas; no hay que perder la esencia.

–¿La base de su danza se cimenta en conjugar tradición y vanguardia?

–Es lo que define a mi compañía y que siempre llevaré por bandera.

–¿En quién se ha fijado para cincelar su arte?

–Yo me he formado desde muy pequeño en el Conservatorio de Danza 'Mariemma' y he tenido grandísimos maestros que han sido intérpretes de las mejores compañías de danza española en su momento y mis referentes fueron mis compañeros cuando estudiaba, ya que me fijaba en cómo se movían y, ahora, que ya me he hecho mayor, mis referentes son los bailarines que tengo en mi compañía; ellos son los que mejor conjugan ese binomio de tradición y vanguardia, transmitiendo alma, energía y sentimientos.

–¿La mejor decisión de su trayectoria fue crear hace cuatro años Alejandro Lara Dance Project?

–Sin duda. Durante el covid sentí que, a mis veintiséis años, se me iba el sueño de mi vida, que era crear mi propia compañía y, también, mi propio lenguaje para divulgarlo por todos los rincones del mundo, un sueño que cumplí al ponerla en marcha hace cuatro años, fue mi mejor elección.

–¿Hasta dónde quiere alargar su sombra?

–Mi sombra decidirá cuánto tiene que crecer a lo largo de mi camino. Ahora mismo, me encuentro inmerso en la preproducción del espectáculo que estrenaré en 2026. Y, aunque siempre es inquietante apostar por un nuevo trabajo, confío mucho en el proyecto y en mi equipo y doy gracias a la vida por haber podido crear mi propia compañía.