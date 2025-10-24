Le dan un puñetazo por mediar cuando tres hombres increpaban a una mujer Un joven de 20 años ha sido agredido a las 6:10 horas de la pasada madrugada en la avenida de Modesto Lafuente al intervenir en la conversación

El Norte Palencia Viernes, 24 de octubre 2025, 12:51

Un joven de 20 años ha sido agredido la pasada madrugada en la avenida de Modesto Lafuente tras intervenir en una conversación entre cuatro personas, entre las que tres hombres molestaban a una mujer. Según la información de la Policía Local de Palencia, los hechos han ocurrido a las 06:10 horas cuando el joven ha sido agredido tras mediar cuando tres hombres estaban increpando a una mujer. Relataba el agredido a la Policía Local que los varones molestaban a la mujer, y que alguien del grupo, siempre según la versión de la víctima, le habría propinado un puñetazo y luego abandonaron el lugar. Los agentes informaron al herido de sus derechos y se puso en conocimiento de la Policía Nacional por si deseaba interponer denuncia.

Por otra parte, también esta madrugada, a las 04:06 horas, la Policía Local de Palencia ha identificado a dos mujeres por una pelea en la calle Cardenal Almaraz. La patrulla informaba a las partes de los derechos que les asisten y efectuó el parte de la intervención.

Por otro lado, un conductor chocó el jueves contra una farola junto al Puente de Hierro, si bien, apunta la Policía Local, el accidente pudo deberse a un desvanecimiento cuando conducía. El golpe provocó daños materiales en el patrimonio municipal, según el informe elaborado por la Unidad de Atestados. El conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión para su valoración.

En la información facilitada por la Policía Local de Palencia, también figuran tres servicios de grúa, 30 denuncias de tráfico y una por incumplir la ordenanza de animales de compañía.