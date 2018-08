La Cueva de los Franceses recibe más de 14.800 visitantes en lo que va de año Visitantes en el interior de la Cueva de los Franceses. / Espeleofoto Los meses de julio y agosto fueron los que más turistas acogieron, con un total de 9.823 EL NORTE Palencia Jueves, 30 agosto 2018, 12:44

La Cueva de los Franceses, situada en el término municipal de Revilla de Pomar, recibió en lo que va de año más de 14.800 los visitantes, provenientes fundamentalmente de Castilla y León, Cantabria, el País Vasco, Madrid, Cataluña y Andalucía; lo que supone un 6,81% más que en el mismo periodo de tiempo de 2017. Unos datos que reflejan el interés del público por este yacimiento kárstico de la provincia de Palencia.

La Cueva de los Franceses registró durante los meses de julio y agosto el mayor número de visitantes, recibiendo a 9.823 turistas, al contar con un horario más amplio, por la especial afluencia de público en estos meses.

En cuanto al tipo de turistas que visitaron este yacimiento kárstico, predomina fundamentalmente el de familias y viaje en pareja. No obstante, este año se han dejado sentir cada vez más los visitantes que acuden a ver este recurso turístico en autobuses o excursiones organizadas, así como el interés que despierta la Cueva para colegios, campamentos y asociaciones de diferente índole no sólo por la visita, si no también por las actividades que pueden realizarse en el entorno de la Montaña Palentina.

Por otra parte, de los turistas que visitan la Cueva de los Franceses, más del 68% están de paso y no pernoctan en la localidad de Revilla de Pomar, donde se encuentra ubicado el recurso turístico, un 26,5% se trata de vecinos del municipio, un 15% se aloja en una casa rural, un 20,3% en un hotel y solamente un 2,3% elige la opción de la caravana para alojarse en su visita a la Cueva.

Además, desde la institución explicaron que en los últimos años se ha observado la creciente importancia que Internet y las redes sociales tienen para que el turista y el potencial visitante recaben información. Por ello, este año más de un 28% llegaron hasta la Cueva de los Franceses gracias a Internet.