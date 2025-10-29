Cuatro investigados por estafar 5.186 euros a una vecina de Saldaña

El Norte Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:33 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a tres hombres de 22, 23 y 37 años y nacionalidades brasileña, boliviana y española, así como a una mujer de 19 años y nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de estafa a una vecina de Saldaña.

Estas cuatro personas, haciéndose pasar por trabajadores de su entidad bancaria, le enviaron un mensaje de texto informando de que tenían retenidos un total de 274 euros en su banca 'on-line', facilitando además un enlace para solucionar dicho problema.

Tras pinchar en el enlace, la victima accedió a una web muy similar a la de su banco, recibiendo seguidamente una llamada telefónica donde le informaban de que eran del departamento de seguridad de su banco y que le iban a ayudar con el dinero que tenía retenido. Tras facilitar su clave de banca 'on-line', los cuatro investigados logran apoderarse de un total de 5.186,20 euros.

Al darse cuenta que había sido objeto de una estafa, la victima presentó una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil de Palencia, pudiendo determinar los funcionarios encargados de la investigación la identidad de las cuatro personas que estaban detrás de este delito.

Desde la Guardia Civil se recuerda que los bancos o cajas de ahorros no envían mensajes de texto con enlaces a páginas web o solicitando códigos personales. El instituto armado recomienda desconfiar de aquellos mensajes que, en apariencia, parecen ser del banco o la caja de ahorros e incitan a pinchar en un enlace para solucionar una supuesta incidencia, ya que redirigen a una página web muy similar a la de la entidad, desde la cual los estafadores pueden apoderarse de dinero del usuario y la contraseña de banca 'on-line'.