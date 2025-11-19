El cuartel de Guardo continuará prestando servicio al ciudadano Trasladan a Jucil que, si no es en el edificio afectado por las grietas, se llevará a cabo en un inmueble situado al otro lado del patio

Ricardo Sánchez Rico Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:31 Comenta Compartir

Representantes de la asociación profesional Jucil se han reunido en la Subdelegación del Gobierno de Palencia con el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago; el teniente coronel Luis Manuel Lombardero, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Palencia, y el comandante de Operaciones, Fernando Martín Maraña, para analizar la situación del acuartelamiento de Guardo tras el desalojo provisional de la zona de viviendas debido a una grietas en el muro.

El jefe de la Comandancia, en su intervención, informó de la existencia de problemas estructurales significativos que han sido detectados en el recinto del acuartelamiento de Guardo, específicamente vinculados a la aparición de grietas en el edificio principal.

«Tan pronto como tuvo conocimiento de estas nuevas fisuras, se trasladó de manera diligente al acuartelamiento para evaluar la situación en persona. A su llegada al recinto, y tras recibir el asesoramiento técnico de un arquitecto, tomó la decisión cautelar de proceder al desalojo del acuartelamiento. Esta medida se adoptó como precaución ante el riesgo de potenciales derrumbes que pudieran comprometer la seguridad de las personas», señalan desde Jucil.

«Durante su visita, el jefe de la Comandancia en Palencia llevó a cabo una entrevista con el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, en la cual se abordaron las implicaciones del desalojo y se exploraron alternativas para la búsqueda de alojamientos de emergencia para el personal afectado por esta situación inesperada», añaden. Los guardias tuvieron ayuda del Ayuntamiento de Guardo, que les pagó el hotel los primeros días en régimen de pensión completa.

«En principio, no hay riesgo de cerrar la parte del edificio dedicado a dependencias oficiales, ya que, si no es en esa ubicación, como alternativa será el edificio al otro lado del patio, independiente en su construcción al afectado, pero el cuartel permanecerá abierto dando servicio al ciudadano», agregan desde la asociación profesional, al tiempo que inciden en que el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil «ya tiene información sobre el mismo y se está a la espera de lo que se dictamine en ese estudio».

Una balsa de agua de 20 metros cúbicos bajo los cimientos El acuartelamiento de la Guardia Civil de Guardo, construido en los años 60, presentó las primeras grietas en diciembre de 2020, que afectaban al lateral que da a la carretera. «Los pabellones afectados son seis y se ha encontrado bajo el cuartel una balsa de unos 20 metros cúbicos de agua que tuvieron que drenar los operarios del Ayuntamiento de Guardo. Los arquitectos coinciden en la complejidad del arreglo, debido a los daños tanto en la estructura como en los cimientos», señalan desde Jucil.